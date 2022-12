Il Consiglio regionale dice no al Mes, Rossetti (Pd): “Così Toti rinuncia ai fondi per la sanità”

Genova. Maggioranza e minoranza spaccate questa mattina in Consiglio regionale sul Mes, il meccanismo europeo “salva-Stati” condiviso da tutti i Paesi dell’Ue eccetto l’Italia, dove il Parlamento potrebbe negare il via libera alla ratifica della riforma del trattato.

L’aula ha respinto con 18 voti contrari, 6 astenuti e 6 favorevoli un ordine del giorno presentato da Luca Garibaldi (Pd) che impegnava la giunta Toti “ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché si proceda, tenendo fede agli impegni sottoscritti il 27 gennaio 2021, a ratificare la riforma del trattato del Mes rendendone possibile l’entrata in vigore”.

Contrario il parere del governatore, secondo cui l’impegno esula dalle competenze regionali. I consiglieri della sua lista si sono divisi, così come quelli della minoranza: a favore, insieme a tutto il Pd, ha votato Angelo Vaccarezza; astenuti il presidente e Chiara Cerri (insieme alla Lista Sansa); il resto della maggioranza ha votato contro insieme a M5s e Linea Condivisa.

“Di fronte a un sistema sanitario nazionale in ginocchio, Toti dice no ai fondi del Mes per la sanità: una scelta politica per non scontentare Rixi e Meloni, che però spacca anche la sua maggioranza – attacca Pippo Rossetti, consigliere del Pd -. Di fronte ai tagli che la sanità ha subito in questi anni, con 5,6 miliardi in meno al bilancio, di fronte a un aumento delle spese a carico del sistema sanitario nazionale a causa del caro energia e della pandemia, per il presidente Toti non è necessario che il governo usufruisca del Mes da cui si potrebbero trarre per la sanità italiana 36 miliardi a un tasso pari quasi a zero, che aiuterebbero a incrementare i servizi, i professionisti e ridefinire le strutture sanitarie”.

“Mi sarei aspettato che la Regione Liguria approvasse con una maggioranza trasversale la mia richiesta, invece non è stato così – continua Rossetti -. L’astensione di Toti è stata una mera scelta politica, per non scontentare Rixi e Meloni, ma la sua stessa maggioranza non la pensa come lui, visto che Vacarezza, capogruppo della Lista Toti ha votato a favore. Nonostante il parere negativo del consiglio è bene, però, che i cittadini sappiano che l’Italia e la Liguria hanno bisogno di questi soldi e che l’Europa ce li darebbe. Inoltre parliamo di un trattato del Mes rivisto nel 2021e che non prevede più misure che possono essere considerate di eccessivo controllo”.

“Io sono sempre stato favorevole” al Mes, “farebbe comodo soprattutto alla nostra sanità. D’altra parte, se fossi un rigorista, direi che il nostro debito pubblico è già troppo grande per prendere altri soldi a prestito per qualsiasi cosa”. Così diceva pochi giorni fa Giovanni Toti su Rete4. “È uno strumento sofisticato che impone alcuni obblighi, fatto un confronto costi-benefici dovremmo pensarci attentamente, ma ratificare il trattato è già usarne un pezzo – ha osservato Toti .- Questo comporta una serie di rimbalzi, se si prende occorre maggiore rigore su una serie di spese e dire ai cittadini che si tagliano alcune cose, a partire dall’innalzamento o abbassamento dell’età pensionabile”.