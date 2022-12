Il 9 dicembre esce “Sottoterra” del savonese Sethu, il cantante si gioca la partecipazione al Festival di Sanremo

Savona. Uscirà domani, venerdì 9 dicembre, “Sottoterra”, il brano con cui la scommessa savonese Sethu si giocherà la partecipazione al Festival di Sanremo. Sono infatti 6 i giovani che quest’anno andranno a gareggiare tra i “big”.

Il nuovo brano conferma l’affinità dell’artista alla nuova wave del pop contemporaneo già assaporata con “Giro Di Notte” – brano con cui Sethu è stato scelto come Artista del mese da MTV Italia di settembre – con una dedica d’amore tutt’altro che convenzionale.

La produzione del brano è affidata al gemello Jiz.

L’artista racconta: “È una dichiarazione d’amore un po’ atipica: mi piace scrivere utilizzando immagini forti che richiamino al mio immaginario dark e che creino contrasto. Ho voluto farlo anche in questo pezzo che è un brano che parla d’amore e della sua amarezza, di quando trovi una persona che ti fa stare così bene che crea un’ora d’aria in cui respirare in questo mondo così complicato e difficile”.