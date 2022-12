“How sweet the sound”, lo spettacolo gospel americano fa tappa a Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. Farà tappa a Santa Margherita Ligure il tour europeo “How Sweet the Sound” lo spettacolo gospel di Nate Martin & Sign Usa. L’appuntamento è in programma martedì 20 dicembre 2022 alle ore 21:00 nella chiesa di San Siro.

Un’esibizione di 12 elementi – voci e sezione ritmica – toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente Gospel Soul made in USA sono gli ingredienti che compongono l’intera personalità di Nate Martin & Sign (Singing In God’s Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago.

Nate Martin & Sign. si sono fatti rapidamente amare nella città di Chicago per la loro giovinezza, energia e passione per Dio. Nel 2018 emergono, giocando un ruolo fondamentale nella spinta esuberante della veracità live dei suoi concerti. Nate ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più incline alla spiritualità moderna che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l’intento di trasportare il pubblico in ogni canzone.

Tradizione e modernità vanno a braccetto come nei migliori episodi e in questa dimensione, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere. Nel 2020 Nate Martin & SIGN ha ricevuto un Eddy Award per “Album dell’anno” e nel 2021 un Gospel Music Choice Award per “Gruppo dell’anno”. Per la prima volta in Europa, questa formazione si presenta con un insieme di musica religiosa tra Spirituals Neri Tradizionali e Sonorità moderne, opportunamente rivisitate e rese popolari dalla tradizione classica per una perfetta realizzazione, tra precisione e bellezza delle voci, profondità dei canti sacri, il tutto collegato al lato più moderno e contemporaneo della band.

Il concerto gospel del 20 dicembre è uno dei grandi appuntamenti del Natale di Santa Margherita Ligure dove, dopo due anni di stop, è tornato il Santa Claus Village ad animare i Giardini a Mare.