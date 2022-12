Harry Potter, alla scoperta di Genova attraverso ‘Nottetempo’ il bus magico di Natale

Genova. Venerdì 23 dicembre alle ore 17.30 lo staff del trenino dedicato ai fan del maghetto più famoso del mondo, in collaborazione con Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, presentano “Nottetempo” il bus magico di Natale, la novità dell’anno ideata da Sophie Lamour, che andrà alla scoperta di luoghi e personaggi attraverso un vero e proprio tour degli incantesimi questa volta in edizione speciale dedicata al Natale.

“Una nuova avventura per grandi e piccini in totale comodità e sicurezza per vivere la città attraverso l’atmosfera unica della fiaba: in ogni tappa, gli studenti di magia , incontreranno i personaggi della saga che porranno sfide, indovinelli e molto altro: non sarà facile rispondere ai docenti di pozione, divinazione o erbologia e naturalmente come non saranno ammessi aiuti virtuali per trovare le risposte” dicono gli organizzatori.

E proseguono: “Dopo l’attesa cerimonia dello smistamento con il cappello parlante in luogo segreto, avrà inizio l’Incantour con i Nottetempo i bus magici di GenovaRent, grazie ai quali si andrà alla scoperta di luoghi incantati dalle luci di Natale per sfidare in un duello magico i personaggi: tutti potranno vincere nel game “Dolcetto o Scherzetto” e in ogni tappa grandi e piccini riceveranno delizie a cura degli sponsor dell’iniziativa”.

“Riscopriamo ogni volta Genova, questa volta Capitale del Natale, insieme a famiglie provenienti da tutta Italia, in compagnia dei personaggi più amati della saga magica in oltre due ore di intrattenimento: tanta emozione e allegria a bordo, musica e magia per un tour unico nel suo genere, questa volta celebrando il Natale. Un’occasione unica per grandi e piccini per vivere un’esperienza indimenticabile” concludono infine.