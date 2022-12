Gronda, Unione Popolare Genova ribadisce la propria contrarietà

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Unione Popolare Genova la posizione del partito sul tema della realizzazione della gronda autostradale.

“Le realtà che compongono Unione Popolare ribadiscono la loro contrarietà alla Gronda autostradale, ennesima grande opera, realizzata nell’interesse dei soliti pochi, a scapito della tutela della salute e dell’ambiente, che va da ovest ad est e non sud-nord, direzione dei traffici portuali, che è figlia di un perdente sistema sviluppista: ennesima colata di cemento in un territorio che avrebbe invece bisogno di interventi di messa in sicurezza e mitigazione degli effetti al suolo provocati dai cambiamenti climatici.

E’ un’opera che vedrà nuovamente coinvolti il Ponente e la Valpolcevera, i cui lavori dureranno circa 10 anni, che nasce già superata ed obsoleta, che già all’origine presenta insostenibilità e criticità in un territorio che avrebbe invece bisogno di interventi di messa in sicurezza e di mitigazione degli effetti al suolo di eventi atmosferici, resi più pericolosi dai cambiamenti climatici. Ricordiamo che il consumo di suolo, dal 2020 al 2021, in Liguria ha portato alla impermeabilizzazione di ulteriori 39,2 ettari di terreni, 5,39 nella sola Genova

La Gronda prevede la realizzazione di 65 km di nuovi tracciati, 24 viadotti, 23 gallerie per 50 km, 390 pozzi e sorgenti che dovranno essere monitorati e quindi a rischio, 11 milioni di mc di rocce movimentate (dati disponibili sul sito di autostrade), ricche di fibre amiantifere, trasportate con centinaia di camion in giro per la città e trasportate tramite un fangodotto realizzato sulla sponda del torrente Polcevera, con i rischi che ben conosciamo in caso di alluvioni; verranno anche trattate in un impianto da realizzarsi a Bolzaneto, con tutte le implicazioni sanitarie del caso: ricordiamo che basta una sola fibra di amianto per ammalarsi di tumore, e che le analisi epidemiologiche indicano la Valpolcevera come uno dei municipi con i più alti tassi di mortalità.

Decisamente assurda l’alzata di scudi dei 5Stelle che hanno sempre sostenuto governi che avevano in programma la realizzazione della gronda autostradale, e che con il governo Conte1 di centro destra, hanno prorogato la Valutazione di Impatto ambientale fino al 2026 (decreto 82/2019), portando per altro la scadenza a 12 anni, ulteriormente prorogabile, impedendo che lo stesso progetto potesse oggi essere almeno rallentato.

Unione Popolare ribadendo la propria contrarietà all’opera, sosterrà e si impegnerà a realizzare iniziative, anche coinvolgendo esperti del settore, coinvolgendo la popolazione, associazioni e comitati con incontri, confronti e altre iniziative di sensibilizzazione circa l’impatto che tale opera avrà sulla vita dei cittadini, a cominciare dai pesanti periodi di cantierizzazione”.