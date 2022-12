Gronda, partiti i primi due cantieri: un anno di lavori per preparare lo scavo delle gallerie

Genova. Sono iniziati in questi giorni, come annunciato all’inizio di dicembre in occasione della firma del protocollo d’intesa in prefettura, i primi lavori preparatori per la realizzazione della Gronda. Si tratta del cosiddetto “lotto zero“, propedeutico all’avvio degli scavi delle gallerie che costituiranno l’ossatura dell’intera opera. Due i cantieri entrati in attività negli ultimi giorni del 2022: quello nell’area Torbella, accanto al tratto terminale dell’autostrada A12 sulle alture di Rivarolo, e quello di fronte al campo nomadi di Bolzaneto, dove sbucherà l’ultima galleria prima del nuovo viadotto sul Polcevera.

Si parte, dunque. Anche se per considerare la Gronda una certezza mancano ancora due passaggi: il via libera del Consiglio dei lavori pubblici all’aggiornamento del progetto esecutivo, redatto ormai più di cinque anni fa, e la firma finale del ministero delle Infrastrutture. Due semafori verdi che dovrebbero arrivare a gennaio. Ma resta da sciogliere anche il nodo degli extra-costi rispetto ai 4,3 miliardi già messi in programma da Autostrade, che non dovranno ricadere sui pedaggi pagati dagli utenti secondo la volontà politica del governo Meloni.

I lavori del “lotto zero” dureranno circa un anno sul totale dei dieci previsti per completare l’intera infrastruttura. In tutto si tratta di cinque cantieri: oltre ai due partiti in Valpolcevera saranno attivati i campi operativi nelle valli Leira e Cerusa a Voltri (che saranno attraversate da altrettanti viadotti) e soprattutto il campo base da allestire nell’area ex Colisa, sotto la collina di Coronata, concessa in affitto da Sviluppo Genova in base a un contratto appena rinnovato, con scadenza nel 2032. Con queste opere iniziali si porranno le basi per scavare le gallerie naturali Monterosso, Forte Diamante, Bric du Vento, Torbella Ovest, Montesperone e Granarolo che determinano i tempi di esecuzione dell’intera Gronda.

Per un po’ non si vedranno grandi opere. Si comincia con lavori di pulizia, sfalcio e taglio di arbusti, recinzioni, opere idrauliche minori per assicurare il deflusso delle acque provenienti dai versanti e allestimenti preliminari. L’area Torbella sarà utilizzata come nodo a partire dal quale verranno scavate con metodi tradizionali le gallerie della “A7 bis”, cioè il tratto che garantirà il collegamento in fluidità tra la bretella Vesima-Bolzaneto e il casello di Genova Ovest. Il “lotto zero” prevede anche le opere di sostegno dell’imbocco sud delle gallerie Bric du Vento e Forte Diamante lato Genova.

Alla confluenza tra il torrente Burla e il Polcevera, accanto a via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, prende vita il cantiere industriale dedicato alla realizzazione della spalla del futuro “viadotto Genova“, il ponte strallato che attraverserà la vallata nei pressi del casello di Bolzaneto. Questa sarà l’area di assemblaggio delle “talpe” impiegate per lo scavo meccanizzato delle gallerie naturali provenienti dal Ponente. Nei prossimi mesi saranno create le piste di lavoro per l’esecuzione delle “berlinesi” dell’imbocco est delle gallerie Monterosso. Anche in questo caso si inizia con disboscamento, recinzioni e risoluzione delle interferenze idrografiche col rio Ronco.

Alle spalle di Voltri nasceranno i campi operativi per i nuovi viadotti che si percorreranno appena superato il nodo di Vesima. Le aree interessate sono quelle sulla sponda destra dei torrenti Cerusa e Leira. Tutte le superfici dei piazzali dovranno essere impermeabilizzate e dotate di regimazione idraulica che farà convergere le acque in un impianto di depurazione.

Il campo base, infine, fungerà da snodo logistico e ospiterà gli uffici della direzione lavori. Ad oggi la rampa che conduce all’area ex Colisa, nei pressi dello stabilimento di Ansaldo Energia, appare chiusa con un cancello, ma a breve dovrebbero vedersi le prime attività. Le abitazioni per le maestranze sorgeranno invece nell’area ex Erg, all’altezza del ponte San Giorgio. Prima, però, sarà necessario mettere in sicurezza alcune porzioni di territorio. Allo stesso tempo si inizierà a demolire fabbricati e immobili acquisiti con le attività di esproprio, già completate per oltre il 90%. Una delle poche eccezioni è rappresentata appunto dai “quattro palazzi” di corso Perrone, i cui abitanti sono ancora in attesa di conoscere il proprio destino.

La Gronda in numeri

Questa infrastruttura vedrà ogni giorno transitare più di 40mila veicoli, di cui più di 8mila mezzi pesanti: elemento principale del Piano economico finanziario di Aspi, per l’opera si prevede un investimento complessivo stimato per oltre 4 miliardi di euro di lavori, importo interamente finanziato dalla società concessionaria. L’opera vedrà impegnate 7mila maestranze all’anno per la realizzazione di 72 chilometri di viabilità autostradale, di cui 25 gallerie (per una lunghezza totale pari a 50 chilometri), 37 tra ponti e viadotti (di cui 16 nuovi e 21 esistenti).