Gronda, la resa dei comitati del no: “La gente si è addormentata. E per fare ricorso servono soldi”

Genova. “Per come si è evoluta la cosa tante persone si sono un po’ addormentate. Fatto salvo che poi una mattina che si sveglieranno con la ruspa sotto casa e si faranno delle domande. Ma allora sarà troppo tardi“. Marco Scarpa, residente di Murta, è uno storico esponente del comitato No Gronda che per anni ha contestato l’opera. Oggi, a pochi giorni dall’annuncio dell’imminente partenza dei cantieri, la voglia di lottare sembra essere sparita: “Opposizione organizzata? Al momento non credo ci sia nulla”.

Alle soglie del 2023, oltre vent’anni dopo lo studio di fattibilità per una bretella autostradale Vesima-Bolzaneto, la strada sembra spianata grazie anche allo storico allineamento politico tra Governo, Regione e Comune. Non è sempre stato così, anzi. Nel 2012 il leghista Edoardo Rixi, all’epoca candidato sindaco e oggi viceministro delle Infrastrutture al fianco di Matteo Salvini, sostenitore del progetto fino allo sfinimento, affermava in un’intervista a Genova24 che la Gronda “non era una priorità”. A vincere quelle elezioni fu poi Marco Doria, che nel 2016 arrivò a sentenziare che la Gronda “non serve più”, pur appoggiato da un Pd in buona parte favorevole. Chi ha mantenuto invariata la linea della contrarietà è il Movimento 5 Stelle (Beppe Grillo disse che Gronda e Terzo Valico andavano fermati “con l’esercito”) insieme alla sinistra più radicale che pure all’epoca spalleggiava quei comitati.

“Sulla Gronda ho presentato un po’ di emendamenti e ordini del giorno al decreto Aiuti quater che contiene richiami ad agevolazioni per opere che non servono. E ho presentato un’interrogazione al ministro Salvini che ancora non ha risposto”, ricorda Luca Pirondini, da pochi mesi senatore pentastellato, tra le poche voci parlamentari contro la Gronda. Il M5s punta sul nodo dei costi (in effetti nessuno ha ancora chiarito come coprire gli extra) e sulla necessità di gare che rallenterebbero le tempistiche annunciate (dieci anni per terminare).

“Mi chiedo perché non valutino il progetto alternativo, più economico, meno impattante, più utile e pronto in meno anni, già segnalato dal ministero di cui Rixi era sottosegretario”, rilancia Pirondini. Si tratta della Genovina, un’idea di tre ingegneri genovesi che contempla la “mini Gronda”, cioè il raddoppio della A7, affiancata da due tunnel Multedo-Sestri Ponente e Aeroporto-Campi. Idea che piaceva al ministro Danilo Toninelli e pure a un pezzo del Pd, tanto che il governo giallorosso aveva immaginato lo spacchettamento della Gronda in due lotti, in modo da realizzare subito il tratto Genova Ovest-Bolzaneto e prendere tempo sul tracciato a Ponente. Strategia miseramente sfumata, insieme a quella maggioranza politica.

“Non so se verrà fatto qualcosa di formale, in questi anni l’opposizione si è un po’ sciolta – riprende il discorso Marco Scarpa -. Col crollo del ponte si è pensato ad altro, molti hanno ritenuto che la Gronda sarebbe andata a morire”. Ma ci sarebbero gli estremi per tentare la strada dei ricorsi? “Gli appigli sarebbero tanti, l’opera andrebbe ridiscussa. In particolare la Via secondo noi andrebbe rifatta perché da allora sono cambiate diverse condizioni. Ma i ricorsi richiedono anche un impegno finanziario“.

E ad oggi – sottinteso – il fronte dell’opposizione è troppo esiguo per poter anche solo immaginare iniziative legali. “Siamo fermi, manca forse la volontà di lottare e soprattutto mancano i soldi – commenta rassegnato dalla collina di Coronata Angelo Spanò, storico esponente dei Verdi -. Il ricorso al Tar che avevamo presentato non è andato bene perché mancava un documento, ma aveva tutte le basi per essere discusso e vinto. Quello della Gronda è un progetto vecchio che andrebbe completamente rivisto. L’unica cosa che posso annunciare è che il nostro portavoce nazionale, Angelo Bonelli, presenterà un’interrogazione in Parlamento”.

Al di là degli scogli finanziari e procedurali, Autostrade ha annunciato pubblicamente che entro dicembre sarebbero partite le attività di cantierizzazione in cinque aree strategiche per i futuri scavi delle gallerie. Gli espropri sono compiuti per il 92%, indennizzi compresi, e forse è anche per questo che il fronte del no si è dissolto. I timori degli ambientalisti sono legati soprattutto alla presenza di amianto lungo i 50 chilometri di gallerie, e d’altra parte sperano che proprio questo elemento possa rallentare, se non bloccare, l’esecuzione dei lavori. Altro elemento di forte impatto sarà lo slurrydotto, una tubatura di 9 chilometri lungo il Polcevera, sorretta da 540 piloni, per trasportare i materiali di scavo verso il mare. Per ora si va avanti, salvo colpi di scena.