‘Giù le armi, su i salari’, sindacati di base in piazza: “Governo contro le classi popolari, peggio di quello Draghi”

Genova. Sindacati di base in piazza oggi a Genova per lo sciopero generale ‘Giù le armi, su i salari’ lanciato da Usb, Orsa, Cub e Cobas. A Genova, i sindacati, insieme a partiti e rappresentanti delle associazioni pacifiste si sono visti sotto la Prefettura.

“Questo intanto è il primo sciopero dichiaratamente contro la guerra – spiega per tutti il segretario Usb Liguria Maurizio Rimassa – perché manifestazioni ne abbiamo già viste ma con piattaforme molto ambigue. Noi oggi siamo in piazza con una slogan preciso perché le conseguenze di questo conflitto sono sotto gli occhi di tutti con un aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione e quindi l’erosione di salari e pensioni che riescono a stare dietro al costo della vita”.

Obiettivo dello sciopero di oggi, a cui seguirà domani una manifestazione nazionale a Roma è “dire no a un governo che sta agendo in perfetta continuità con le politiche del governo Draghi – dice Rimassa – anzi aggiungendo pure altri pezzi di attacco ai ceti popolari come la cancellazione del reddito di cittadinanza e la questione delle pensioni”.

“Al governo chiediamo di cambiare completamente rotta: abbiamo sentito tanti discorsi su opposizione e discontinuità ma sembra che invece sia rivendicata la continuità con l’agenda Draghi che è stata una delle peggiori ricette antipopolari che abbiamo visto in questi anni. Quindi chiediamo discontinuità ma non abbiamo nessuna fiducia che saremo ascoltati. Tuttavia è chiaro che dovevano dare un segnale forte”.