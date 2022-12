Giovane scout vola per 30 metri al passo della Spinarola: in corso l’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino

Genova. Recupero in corso questa sera per un ragazzo che si è infortunato mentre era in gita con il gruppo scout. E’ successo al passo della Spinarola, sopra Uscio nel levante genovese. A dare l’allarme i compagni di escursione. Il giovane ha fatto un volo di 30 metri e avrebbe una lesione alla schiena.

Sul posto i vigili del fuco con una squadra di Genova, una di Rapallo e il nucleo specializzato Sas insieme al soccorso alpino speleologico.

Il recupero del giovane è attualmente in corso: il ragazzo, seppur infortunato alla schiena ma è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.