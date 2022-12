Giornalismo sportivo, è morto a 101 anni Adriano Bet

Genova. È morto a 101 anni Adriano Bet, figura storica della comunicazione e del giornalismo sportivo ligure. Il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi, di cui è stato vicepresidente per una lunghissima era, si stringe attorno alla sua famiglia con un affettuoso abbraccio.

Nato a Genova il 26 novembre 1921, durante la guerra, da studente di Giurisprudenza, entra a far parte, nell’ambito della Resistenza, delle Brigate Giustizia e Libertà, legate prevalentemente al Partito d’Azione. Ha sempre fatto parte dell’Azione Cattolica. Si laurea nel 1946, diventa giornalista pubblicista e collabora con diversi giornali.

“Storico capo ufficio stampa della Società Italia di Navigazione, ha contribuito a scrivere pagine importanti dello sport ligure, in particolare nella pallavolo dove ha incontrato e conosciuto Gian Luigi Corti che lo ha voluto poi nell’Ussi ligure per tanti anni” scrive il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi.

E prosegue: “Da sempre appassionato di calcio e grande tifoso del Genoa è stato un punto di riferimento per tutti i colleghi nella Sala Stampa dello Stadio ‘Luigi Ferraris’. Sempre disponibile, pacato, ha dedicato al servizio dei colleghi quattro mandati (16 anni) da dirigente Ussi. Ha diretto la rivista del Genoa Cfc e firmato insieme a Gian Luigi Corti uno dei libri sulla storia del Genoa più apprezzati e venduti: ‘TuttoGenoa – Partita per partita’. Una dettagliata raccolta di risultati, commenti e storie rossoblù dal 1893 al 1991, lanciato in uno dei momenti magici della storia rossoblù, con la conquista del quarto posto in Serie A e la qualificazione alla Coppa Uefa”.

“Giornalista benemerito del Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi, aveva da poco festeggiato i 101 anni di vita. Gli sia lieve la terra. Lo immaginiamo già nel terzo anello con l’amico di una vita Gian Luigi, il caro Claudio Rossini e i tanti colleghi e amici che hanno dato un grande contributo alla nostra Ussi per decenni” concludono dal gruppo.