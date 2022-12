Ginnastica artistica, campionati di squadra Allieve: ottimi piazzamenti per Pro Chiavari e PGS Auxilium Genova

Genova. A Jesolo questo weekend ultima gara di stagione per la Gold femminile con i campionati di squadra Allieve. Qualificate 40 squadre per categoria pronte in qualificazione a giocarsi i 10 posti utili per la finalissima di domenica.

Venerdì 16 dicembre qualificazioni per la Gold3a e 3b. In Gold3a per la Liguria conquistano l’ accesso alla finale col 7° e il 10° piazzamento la Pro Chiavari (ginnaste: Sabina Buzzati, Diletta Poltronieri, Vanessa Tronchi Marchetti e Chloe Scaramozzino) e la PGS Auxilium con Linda Cerruti, Alice Guido, Lavinia Garbarino e Sofia Tandazo Vasconez. Conclude la gara al 18° posto l’Andrea Doria con Gioia Lanero, Dalila e Rebecca Popolo, Anna Zunino e Lavinia Pavan Fracasso e 32a l’ Ogawa con Greta De Katt, Giulia Elicio, Alice Gennari, Elena Tonnarelli e Emma Ferrari.

In Gold 3b miglior piazzamento il 18° posto dell’ Ogawa con Greta Calzolani, Cloe Cannizzaro e Camilla Mereu. 21a l’ Unione Sportiva Sestri Ponente (ginnaste: Lidia ed Ileana Eviani, Gaia Domi, Anna Parodi, Olcese Viola e Valentina Ricciardo) e 32a la Rubattino (Ludovica Lo Giacco, Elena Alongi, Isabel Belinzona, Beatrice Sardina, Elena Lanata e Caterina Oliva Sauli).

Sabato qualificazioni per le squadre Gold1 e 2 e ammissione alla finale per la Pro Chiavari in Gold1 col 10° posto (ginnaste: Emily Botto, Alessia Marena, Elisa Pizzorno, Aurora Frittitta e Sofia Scaramozzino). L’ Andrea Doria chiudeva in 17a posizione con Sofia Pedevilla, Giulia Valenza, Giulia Ventura e Ariel Spitaleri.

In Gold2 Auxilium ammessa direttamente in finale col secondo posto nel suo girone con le ginnaste Milena Laviano, Emma Fadda e Emma Stafasani. La Pro Chiavari chiude 30a con Angelica Tuninetti, Rebecca Torricini e Federica Rei.

Domenica durante le finali in Gold3a titolo Nazionale vinto da Ginnasticaprilia, ma le squadre liguri si esprimono con un’ottima prova migliorano rispetto alla qualificazione e si piazzano 6a la Pro Chiavari e 7a l’Auxilium. In Gold2 9° posto finale per l’ Auxilium e vittoria per la squadra Vertigo Roma.

In Gold1 titolo italiano conquistato dalla lombarda G.E.A.S. e 10a posizione confermata per la Pro Chiavari. In Gold3b titolo Nazionale conquistato dalla Gaf Penisola Sorrentina (nessuna squadra ligure presente in finale).