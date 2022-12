Genova. La capanna di Gesù con sullo sfondo i ponte dell’antico condotto e poco distante ecco la grande stazione di Brignole, affiancata alla grandiosa piazza De Ferrari, mentre in lontananza spuntano il campanile di San Lorenzo e le torri di Porta Soprana. E ovviamente, su tutto, svetta la Lanterna. Questa la suggestiva ricostruzione del Presepe del Rio Torbido, uno dei più particolari della nostra città, allestito proprio nel cuore della Val Bisagno.

Si tratta di un presepe tradizionale, meccanizzato fatto interamente a mano con statuine in legno di tiglio. Presenta particolari e unici scorci sulla città di Genova: si possono ammirare la stazione di Brignole, piazza De Ferrari, la chiesa di San Matteo, Piazza Dante, Porta Soprana e la Casa di Colombo fino alla Lanterna ed ancora parte dell’acquedotto storico con la chiesa di S. Siro.

A costruirlo è stato Maurizio Pasqua, scomparso due anni or sono: per comporlo ci sono voluti diversi anni, lavorando il legno di tiglio e riadattando materiale e strumenti di riciclo, come per il fontanone di De Ferrari, realizzato con un vecchio fornelletto. Oggi a tener viva questa tradizione di famiglia è la figlia, che insieme al marito, ogni anno riallestisce il presepe e lo apre al pubblico, raccontando la storia della sua genesi.

Il presepe del rio Torbido è visitabile tutti i giorni fino al 31 dicembre (tranne Natale e Santo Stefano) dalle 15/19. Trovarlo è molto semplice, l’abitazione privata che lo ospita si trova in Salita Massiglione 4, a due passi dal tracciato dell’Acquedotto Storico nel tratto compreso tra via Geirato e il cimitero di Molassana.