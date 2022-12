Genova si illumina per il Natale: pienone a De Ferrari per l’accensione dell’albero

Genova. Una De Ferrari piena come non si vedeva da tanto tempo ha accolto l’inizio ufficiale delle festività natalizie, decretato dall’accensione simbolica del grande albero di Natale posizionato davanti a Palazzo Ducale. Secondo quanto diffuso da Regione Liguria sarebbero stati ben 20 mila i genovesi presenti nella piazza simbolo della città per dare insieme il via a questo atteso periodo di festa.

Musica e spettacoli di giocoleria hanno intrattenuto la folla prima dei saluti istituzionali portati dal sindaco Marco Bucci, dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal vice ministro dell’infrastrutture Edoardo Rixi. “Per i genovesi mi aspetto che il 2023 porti la partenza dei cantieri di tutte le infrastrutture che dobbiamo costruire per far sì che vengano inaugurate il più presto possibile e tutti possano godere di una grande città internazionale ai vertici del vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero”.

“Stiamo entrando nel vivo delle festività natalizie, quello che ci accompagna al santo Natale, con i riti del nostro culto come il presepe, e quelli laici quali l’accensione dell’albero in Piazza, che poi – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ci porteranno al Capodanno con il grande concerto trasmesso in diretta da Mediaset e con tutto quello che abbiamo preparato non solo a Genova ma in tutta la Liguria. I riti del Natale si moltiplicano in tutti i nostri borghi e città. Credo che le persone abbiano voglia di tornare a vivere. È il primo Natale che passiamo senza l’incubo del covid, tutto questo deve essere qualcosa che cementa il nostro spirito di comunità e aiuta anche il commercio e le aziende che in questi due anni hanno faticato ad andare avanti. Spero – conclude Toti – che sia un Natale di riposo e serenità. Abbiamo davanti sfide importanti che dobbiamo continuare a vincere nei prossimi anni”.

A seguito dei saluti, ecco l’accensione: dopo il conto alla rovescia proiettato sul palazzo della Regione, i bambini presenti hanno premuto il pulsantone che ha di fatto acceso il grande abete donato dal comune di Ponte di Legno. Una cascata di luci, su cui prevalgono il bianco e il rosso, i colori della città, accompagneranno da De Ferrari le festività di genovesi.