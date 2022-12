Genova perde un altro negozio storico: chiusa dopo 76 anni l’utensileria Sicum di via Turati

Genova. L’ennesima attività storica che sparisce, scampolo di una Genova che non c’è più. Dopo 76 anni di attività ha chiuso per sempre l’utensileria Sicum sotto i portici di via Turati, naturale prolungamento di Sottoripa. Dietro le saracinesche ormai stabilmente abbassate, la scritta che annunciava la svendita totale.

Era uno degli ultimi negozi rimasti a testimoniare un tessuto commerciale diverso, saldamente legato alle attività portuali che oggi hanno lasciato spazio a turismo, ristorazione e divertimento. Dal 1946, primissimo dopoguerra, vendeva ferramenta e utensili di ogni tipo, dagli usi industriali fino all’hobbistica. L’inesorabile cambio di frequentazione della zona, l’orientamento della clientela su grandi catene a basso costo e le varie crisi degli ultimi tempi hanno fatto il resto.

Nei mesi scorsi era toccato a Gaggero, storico negozio di strumenti musicali in via di Fossatello, anch’esso aperto dal 1946. Spostandosi in un’altra zona del centro, in via XX Settembre e dintorni, sono spariti negli ultimi anni la Fiera del Libro, Moda Italo, Palma Calzature, la cartoleria De Magistris. Solo per citarne alcuni.

Un’altra chiusura annunciata di è quella di Meri, negozio di abbigliamento che da 84 anni costituiva un punto di riferimento nel quartiere di Marassi e non solo. Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno per acquistare i prodotti in liquidazione. Poi anche questa attività sarà consegnata alla storia.