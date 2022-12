Genova Parcheggi diventa agenzia della mobilità, Lupia (Fit Cisl): “Nasceranno nuovi posti di lavoro”

Genova. “La candidatura di Genova Parcheggi a diventare l’agenzia di mobilità di livello metropolitano, che gestisca al posto della Città metropolitana il contratto del servizio del trasporto pubblico locale e quindi di Amt e gli altri servizi di mobilità, non ci stupisce affatto. È la palese testimonianza che una società in house, interamente partecipata dagli enti locali, pertanto pubblica, può rappresentare un valore aggiunto per gli stessi enti proprietari e per l’intera cittadinanza genovese”.

Lo dice in una nota Raffaele Lupia, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria, commentando le notizie emerse negli ultimi giorni.

“Sarà necessario formare adeguatamente i 156 dipendenti di Genova Parcheggi, nessuno escluso, che dovranno vivere da protagonisti questa ennesima sfida – commenta Lupia -. Ovviamente sarà opportuno, nel prossimo futuro, avviare un tavolo di confronto con il sindaco finalizzato ad esplorare e condividere un percorso di merito sulle opportunità di crescita, anche in termini occupazionali, che l’istituzione di una agenzia così importante e velleitaria andrà inevitabilmente a determinare”.

“Oggi possiamo parlare di una società che non ha debiti bancari ed ha chiuso il proprio bilancio in attivo, tutto ciò nonostante la rivisitazione delle tariffe legate alla sosta ed altri fattori legati alla pandemia, purtroppo ancora in corso. Un obiettivo raggiunto grazie alla lungimiranza della dirigenza aziendale, la partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali”, conclude Lupia.