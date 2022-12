Genova e il centro storico in lutto: addio a Gigi Picetti, aveva 83 anni

Genova. La Panteca, il Nick Masaniello seppur per un breve periodo, e poi l’Ostaia de Banchi dove si poteva bere il baxeichito, il mojito a base di basilico.

Gigi Picetti per la Genova della notte era un’istituzione. Negli anni ’50 aveva fondato ‘La Bicocca’, il primo locale musicale a Genova, poi l’avventura con la Panteca negli anni ’80, luogo di ritrovo per cantautori come Francesco Baccini o Fabrizio De André, fino all’Archivolto, fondato insieme a Mario Menini e Eugenio Bonaccorsi.

Aveva avuto ultimamente qualche difficoltà anche economica ma non aveva mai smesso di percorrere i suoi amati vicoli, tra sorrisi poesia e perfomances musicali.