Genova Claret and Blue, il West Ham United raccontato in un libro dagli Hammers Genova

Genova. Gli Hammers Genova sono un official Supporters Club riconosciuto dalla società Inglese del West Ham United nati nel 2015.

Dal momento della nascita hanno subito avuto una stretta collaborazione con la Band degli Orsi l’associazione ONLUS che si occupa dei bambini degenti all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Quest’anno per raccogliere fondi per la Band hanno fatto uscire un libro sul West Ham United, una serie di racconti che vanno dalla nascita della squadra, alla storia dell’inno, il connubio tra le subculture, la musica e il West Ham United, hanno partecipato al libro anche un ex calciatrice del West Ham Ladies Giulia Ferrandi che ha raccontato la sua esperienza nel calcio d’oltremanica e ancora un sondaggio tra i tifosi Inglesi che ci hanno parlato della loro passione per la squadra, il più grande collezionista di maglie indossate in campo ci ha raccontato come è nata la sua passione e come è riuscito ad arrivare ad avere la maglia del mitico Bobby Moore capitano della Nazionale Inglese che vinse i mondiali e giocatore iconico degli Hammers. Prefazione del Professor Pierluigi Bruschettini presidente e ideatore della Band degli Orsil libro ha anche il patrocinio del comune di Genova.

Tutti i provenienti andranno a favore della Band degli Orsi. Il libro lo si può richiedere sui nostri canali social Facebook o Instagram oppure sul nostro sito www.hammersgenova.it Oppure da 80’Style Genova in Via Canneto il Curto 7r.