Genova capitale europea del Natale, lunedì il saluto in diretta a San Sebastian

Genova, European Capital of Christmas 2022 insieme a San Sebastián, saluterà la città basca in collegamento web dall’iconica piazza De Ferrari, dove ieri è stato acceso il gigantesco albero di Natale che ha dato il via ufficiale alle celebrazioni per le prossime festività.

La diretta streaming, che tra l’altro verrà ripresa dalla tv nazionale di Spagna, da Tele Cinco e da numerosi media iberici, è prevista per lunedì 12 dicembre alle 12 in piazza De Ferrari accanto all’albero addobbato, e sarà visibile sul maxischermo che verrà posizionato in largo Pertini.

A portare i saluti della città di Genova sarà l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi. Dopo gli interventi dei rappresentanti delle due municipalità ci sarà lo scambio virtuale dei doni. Genova offrirà il Genovino e una pubblicazione storica della città, che verranno consegnati durante la cerimonia del Confeugo prevista per il 17 dicembre.

A seguire, due ballerini di San Sebastián si esibiranno nell’aurresku, una danza tradizionale basca, mentre a Genova andrà in scena un ballo nobiliare del XVI secolo, su performance del Gruppo Storico Sestrese.

In conclusione, il volo dei palloncini sui quali i rappresentanti delle due città avranno scritto un desiderio; un segno di buon auspicio natalizio, mentre sullo schermo passeranno le immagini di Genova e di San Sebastián illuminate.