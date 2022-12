Genoa. Una notte da Grifoni a Bari chiude un anno da archiviare, ma come?

Genova. Il Genoa di Alberto Gilardino ha espugnato il San Nicola di Bari. Tanto è l’entusiasmo della piazza per aver centrato una delle partite più difficili della stagione, soprattutto per via del fattore campo. E che stadio lunedì sera: una cornice di pubblico sensazionale con quasi 50 000 spettatori, 345 i sostenitori rossoblù presenti nel settore ospite. Una vittoria che dà continuità a quella conquistata contro il Frosinone, la squadra campione d’inverno. Ora la vetta dista sei punti, mentre a tre c’è la Reggina di Inzaghi.

Si chiude, quindi, l’anno solare del Grifone. Ma qual è la chiave di lettura che se ne può trarre?

Fallimento o passo indietro per una rincorsa futura?

Tra campionati svolti bene e altri con l’acqua alla gola, il Genoa non retrocedeva ormai da 16 anni. La scorsa stagione ci sono stati due cambi di allenatore, entrambi scelti da 777 partners, la nuova proprietà: Shevchenko per Ballardini prima, Blessin per Shevchenko poi. Il tecnico tedesco aveva quasi ritrovato le condizioni emotive per provare a centrare una salvezza miracolosa, ma i nervi non hanno retto abbastanza e Serie B fu.

Il lato sportivo indica di certo un fallimento, soprattutto per un livello di campionato non così elevato. Tuttavia il cambio societario può portare quella tranquillità finanziaria e di progettualità che mancava da tempo al sodalizio rossoblù. E per questo gli americani, con la figura di Alberto Zangrillo come presidente, hanno subito cercato di mettersi al lavoro per rialzarsi dalla retrocessione. Dopo aver confermato Blessin, ecco formarsi tassello per tassello il nuovo Genoa. L’inizio non è stato del tutto esaltante, prestazioni troppo altalenanti per poter svolgere un campionato da protagonista e, per giunta, un feeling venuto a mancare tra lo spogliatoio e lo stesso allenatore. La sconfitta casalinga contro il Cittadella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Gilardino ad interim, Blessin esonerato.

Fino a quel momento sembrava potersi verificarsi un fallimento anche per la parte progettuale. Poi la calma, giocatori sereni e un clima nuovamente positivo. Certo qualcosa sembra essere cambiato anche sotto la gestione della singola partita dalla panchina. Il tecnico tedesco poche volte variava schemi quanto lo fa quello biellese. Ma per continuare a correre era importante ritrovare la propria pace interiore: tre vittorie e un pareggio riavvicinano il Grifone alle prime due posizioni.

Arriva “Babbo Mercato”: come agire tra America e Italia?

Malgrado alcune critiche pervenute nei mesi precedenti, l’operato svolto dalla squadra mercato rossoblù non è stato affatto sbagliato. Si pensi anche a quei giocatori presi in Serie A sui quali il Genoa può puntare anche quest’anno. Guddmundson e Friendrup sono tra i trascinatori della squadra.

Con la conferma di Gilardino che sembrerebbe essere dietro l’angolo, ora per la società è tempo di mettersi al tavolino e ragionare su cosa manca. In attacco c’è da aiutare Massimo Coda a sbloccarsi definitivamente. Buono l’apporto di Puscas e lo si è visto ieri, ma la conoscenza di categoria dell’ex Lecce potrebbe risultare fondamentale per il prossimo futuro. Allora una seconda punta di ruolo potrebbe fare al caso dei rossoblù. Senza dimenticare che non vi è un vero e proprio esterno di ruolo: un’altra pedina da riempire? Occhio al giovane Brayan Boci però, entrato molto bene nella sfida di ieri e che potrebbe trovare ulteriore spazio.

Intanto l’arrivo del giovane Maturro e il ritorno di Mimmo Criscito sono già stati formalizzati per l’anno nuovo. Su quest’ultimo nome c’è un po’ di divisione nell’ambiente, tuttavia è certo che la sua esperienza e genoanità non possono altro che essere d’aiuto: è andato via Blessin, è tornato lui.

2023, l’anno della rivalsa

Il primo appuntamento sarà quello del 16 gennaio, la gara casalinga contro il Venezia. Ai rossoblù occorre dare più continuità ai propri risultati, mantenendo quel clima compatto e sereno anche nelle difficoltà. Frosinone e Reggina corrono ma la Serie B è un campionato di nervi.

Come d’altronde serve far tornare nuovamente un fortino il Luigi Ferraris. Soltanto tre le vittorie in nove partite giocate, due con Gilardino in panchina. E proprio al tecnico biellese il compito di guidare le operazioni. A lui che si è detto subito entusiasta di allenare il Genoa e che ora, in un momento catartico come questo, dovrà saper reggere le pressioni che inequivocabilmente arriveranno di partita in partita. Così come tutto il gruppo squadra, senza mai sfaldarsi come nel periodo pre esonero di Blessin.

Le condizioni per tornare in Serie A ci sono, tocca al Genoa sfruttarle a pieno.