Genoa-Sudtirol LIVE. Tanto possesso palla per i rossoblù, ospiti tutti chiusi dietro (0-0)

Genova.

57′ Tentativo rasoterra di Nicolussi Caviglia facile preda di Semper

55′ Doppio cambio nel Sudtirol: escono Marconi e Siega, entrano Odogwu e Mazzocchi



53′ Ammonito anche Marconi, fallo su Bani, che prende un colpo al volto

53′ Casiraghi! Tiro centrale ma potente, su cui Semper mette i pugni

52′ Altro giallo per Sabelli, costretto a trattenere Rover, che se ne stava andando. Tutto nato da un altro errore in attacco del Genoa

50′ Aramu mette in mezzo, Masiello si rifugia in corner col ginocchio, sugli sviluppi errore di Jagiello che fa ripartire il Sudtirol

48′ Ammonito anche Berra per un fallo su Aramu

48′ Proprio Casiraghi sfugge a Hefti, che si fa ammonire per la trattenuta

46′ Ci prova Gudmundsson dalla distanza, palla altissima

46′ Si riparte con palla al Sudtirol e un cambio: esce Crociata entra Casiraghi

Fine primo tempo sullo 0-0 tra Genoa e Sudtirol, con i rossoblù che chiudono la prima frazione di gioco con oltre l’82% di possesso palla. Diventa complicato per la squadra di Gilardino, con il Sudtirol chiuso in 11, riuscire a scardinare la difesa. Solo una vera occasione per Coda al 12′, ma anche tanti errori sui cross e sui corner. Il Sudtirol si è fatto vedere solo una volta dalle parti di Semper, con un tiro di Crociata terminato alto sopra la traversa. Gilardino non ha stravolto la squadra a livello tattico, ma urge qualche cambiamento se vuole provare a vincere.



46′ Colpo in testa per Aramu, staff medico in campo

45′ Un minuto di recupero

42′ Proteste del Genoa per un tocco di mano di Nicolussi Caviglia in area di rigore, per l’arbitro tutto regolare. Nel corso della stessa azione Gudmundsson termina a terra nel tentativo di arrivare sul pallone

36′ Primo vero tentativo del Sudtirol: tiro di Crociata col destro dopo aver ricevuto dalla destra, palla sopra la traversa. Difesa rossoblù non impeccabile

33′ Cross dalla sinistra di Gudmundsson, Crociata mette in corner, ma ancora una volta il Genoa non sfrutta

31′ Triangolo Aramu-Coda-Aramu, quest’ultimo colpisce di testa, palla facile preda di Poluzzi

26′ Ammonito Rover per un fallo

24′ Dragusin strattona Marconi, il Sudtirol si affaccia sulla trequarti avversaria. Il cross viene intercettato da Berra al volo, tiro fuori

20′ Tiro dalla distanza di Jagiello, Poluzzi si allunga e allontana. Sul controcross il Genoa guadagna un corner. Aramu lo tira sul primo palo, senza che un compagno riesca a intervenire

16′ Primo quarto d’ora che scivola via senza troppi scossoni. Sudtirol tutto dietro la linea della palla

12′ Occasione Genoa! Sabelli riesce ad anticipare l’avversario e mette in mezzo. Coda al volo da buona posizione, un po’ sorpreso, schiaccia il pallone, che termina fuori di pochissimo

11′ Batte lo stesso Aramu, che mette in mezzo. La difesa libera di testa

10′ Fallo subito da Aramu, gioco fermo. Calcio di punizione dai 30 metri per il Genoa

7′ Errore di Gudmundsson che favorisce un avversario. L’islandese recupera, ma compie un fallo da ammonizione

5′ Possesso palla del Genoa. Ora gioco fermo perché Masiello è rimasto a terra nella propria area di rigore

1′ Si parte. Palla al Genoa che attacca verso la Nord

Alberto Gilardino alla prima al Ferraris si affida a Coda per riportare il sorriso in casa rossoblù. Dal primo minuto anche Jagiello, Aramu ed Hefti. Portanova, che è stato convocato dopo la sentenza di primo grado che lo condanna a sei anni di carcere, è in tribuna.



Genoa-Sudtirol 0-0

Genoa: Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Strootman, Frendrup, Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Coda

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Martinez, Agostino, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Sturaro, Ilsanker, Lipani, Yalcin, Puscas, Boci, Galdames.

Sudtirol: Poluzzi, Siega (55′ Mazzocchi), Zaro, Masiello, Berra, De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover, Crociata (46′ Casiraghi), Marconi (55′ Odogwu).

Allenatore: Gorini.

A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Vinetot, Voltan, D’Orazio, Pompetti, Davi, Capone, Schiavone.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Gudmundsson, Hefti, Sabelli (G), Rover, Berra, Marconi (S)