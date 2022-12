Genoa. Stipendio minimo sindacale per Criscito, intanto Gilardino pianifica l’assalto ai primi posti

Domenico Criscito torna al Genoa con un contratto al 30 giugno 2023. Un ritorno “di cuore” e probabilmente condito da una gran voglia di rivalsa che vedrà il terzino ricevere come stipendio il minimo sindacale: circa 2000 euro mensili.

Nel frattempo, Alberto Gilardino ha circa venti giorni di tempo per affinare i meccanismi di un Genoa che non può permettersi passi falsi nel girone di ritorno. Il terzo posto non può essere un traguardo, visto che significherebbe dover disputare i play off a fine stagione, che in Serie B coinvolgono fino all’ottava classificata. Una roulette che fa sì che nessun esito sia scontato.

Il Genoa tornerà in campo in campionato il prossimo 16 gennaio contro il Venezia in casa. Poi, Benevento, Pisa, Parma e Palermo. Prima di rituffarsi in campionato, il Grifone disputerà gli ottavi di finale di Coppa Italia il 12 gennaio sul campo della Roma. Una competizione sempre con meno fascino visto che sembra creata ad hoc per dare alle big della Serie A una “seconda chance” rispetto a eventuali fallimenti europei e in campionato. Per il Genoa, sarà comunque un passaggio interessante per misurarsi con formazioni della massima serie e regalare qualche gioia in più ai tifosi.