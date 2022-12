Genova. Una vittoria che per il Genoa ha ben più valore dei tre punti conquistati. Tre punti che intanto valgono doppio visto che si tratta di uno scontro diretto contro la capolista Frosinone e chissà quanto valgono per il morale.

Sette punti in tre partite per Gilardino che non risponde sull’eventuale conferma da parte della società. Certo è che diventa difficile cambiare, visti i risultati. “Una vittoria importante – dice il mister – merito di questi ragazzi, noi stiamo cercando di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi, abbiamo lavorato bene sulle seconde palle, siamo ripartiti quando c’era da ripartire”.

Gilardino è tornato al 4-2-3-1, senza paura: “Abbiamo lavorato su quel modulo questa settimana, la squadra deve essere molto flessibile, sono stati bravi i ragazzi a lavorare in entrambi i moduli. Sono contento che ci sia stato un gol su palle inattive”. Proprio ieri, a questo proposito, Gilardino aveva detto che bisognava “essere animali”.

L’allenatore rossoblù ha cercato di motivare i suoi molto a livello psicologico, pur nella consapevolezza che occorre ancora migliorare e si è visto in campo: “Però la vittoria di stasera è importante per dare continuità di prestazione, continuità di atteggiamento, era il giusto premio per tutti. Ora rifiatiamo un attimo e poi sotto a lavorare per Bari”.

Rispetto ad Ascoli Gudmundsson è apparso trasformato: “Lui e Aramu – dice Gilardino – sono stati sempre dentro la gara, lucidi nelle scelte, cattivi e determinati sulle seconde palle e sui duelli, con questo atteggiamento il Genoa può giocare contro tutti”.

Genoa-Frosinone 1-0

22′ Gudmundsson

Genoa: Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello (73′ Sturaro), Aramu (93′ Ilsanker), Coda (73′ Puscas), Gudmundsson (90′ Yalcin).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Vodisek, Agostino, Vogliacco, Yeboah, Lipani, Boci, Palella, Galdames.

Frosinone: Turati, Sampirisi, Szyminski (70′ Oyono), Ravanelli, Cotali, Rohdén, Mazzitelli, Boloca (80′ Lulic), Insigne (56′ Caso), Mulattieri (80′ Moro), Garritano (70′ Borrelli).

Allenatore: Grosso.

A disposizione: Loria, Bocic, Ciervo, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Frabotta.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: Sturaro (G); Boloca, Rohden, Borrelli,Ravanelli (F)