Genoa, mercato già attivo in difesa: ecco Matturro e il ritorno di Criscito

Genova. Quando Mimmo Criscito ha annunciato la fine della sua esperienza canadese al Toronto, in tanti si sono chiesti se sarebbe stato possibile un suo ritorno in maglia rossoblù, anche alla luce del grave infortunio di Pajac.

L’ex capitano, sui social, aveva fatto intuire che il ritiro dal calcio giocato non era proprio nei piani, come inizialmente si pensava. Storie con allenamenti privati hanno iniziato a essere condivise su Instagram. Il ritorno a Genova, probabilmente anche per l’attaccamento dei due figli alle amicizie e alle stesse giovanili rossoblù, si tradurrà in una nuova avventura, la quarta, con la maglia del Grifone (2003-2004, 2006-2007, 2008-2011, 2018-2022).

Uno dei gravi errori di Blessin è stato proprio non coinvolgere “i senatori” nel progetto: prima Pandev, poi Criscito e anche lo stesso Masiello, hanno preferito andar via. Personalità che nello spogliatoio avevano una certa voce e tanto da insegnare. In particolare un campione come Pandev ha chiuso la carriera a Parma, mentre avrebbe potuto terminare tranquillamente l’attività a Genova, dove ha dato moltissimo.

L’altro acquisto è il difensore mancino diciottenne Alan Matturro, un marcantonio di un metro e novanta in arrivo dal Defensor Sporting Club e da un po’ di tempo nei radar dell’Inter. Ieri il ragazzo era a Genova. Il Genoa così copre la lacuna del centrale col piede sinistro che ha anche doti di impostazione.