Genoa, Gilardino: “Pronto ad andare avanti, deciderà la Società”

Genova. Il ritorno alla vittoria è un balsamo per l’umore del Genoa, gli abbracci ai gol e a fine gara sono emblematici. Niente facili entusiasmi, però, in casa rossoblù: la partita è stata complicata sino alla ripresa e il Genoa è uscito solo quando il Sudtirol si è sbilanciato per tentare di vincere.

Perché almeno inizialmente il copione al Ferraris sembrava sempre lo stesso, con la squadra che faceva fatica ad andare al tiro.

Però poi la musica è cambiata e le sostituzioni sono state determinanti: il 4-4-2 ha rimesso il Genoa in carreggiata e anche di più.

Gilardino confida che ha voluto lasciare da parte l’emozione della partita, di rivedere i propri tifosi e commenta che la squadra ha giocato con consapevolezza, determinazione. “È stato positivo ed è quello che ci portiamo dentro da questa giornata, le cose ben fatte. Ho cercato di motivare giocatori che hanno fatto da anni la B, alcuni la serie A, altri anche le coppe europee, in modo che fossero consci della loro forza. Mi aspettavo una partita del genere, con tale concentrazione. Se c’è abnegazione e questo tipo di spirito è importante”.

La vittoria potrebbe spingere la Società a mantenere sulla panchina mister Gilardino? Lui risponde: “Per me non cambia nulla, è stato un sogno in questi tre giorni poter allenare, rivedere i miei vecchi tifosi e gioire con loro, le scelte le farà la Società. Io ho dato la massima disponibilità e ho grande voglia di fare questo lavoro, vedremo”.

Intanto però ha saputo leggere bene il match in corsa: “Dentro le partite ce ne sono altre, bisogna saper cogliere l’attimo, Puscas entrato molto bene, come Galdames e Yeboah, sono stati bravi a capire subito come ci dovevamo mettere, i messaggi sono stati recepiti, abbiamo anche abbassato Aramu sotto le due punte, per andare a prendere i loro giocatori. Occorreva approfittare delle situazioni dentro la gara. Abbiamo fatto una partita accorta a livello difensivo, abbiamo lavorato sulle preventive e Kevin Strootman ci ha dato bei tempi di gioco, a Ilsanker ho chiesto di essere attento sulle seconde palle, è stato bravissimo”.

Nel primo tempo il possesso palla è arrivato a oltre l’82%. Secondo Gilardino il Genoa è una squadra portata al palleggio, con qualità tecniche, ma occorre cambiare per lavorare di più sulle fasce per riempire l’area di rigore. “Bisogna cercare di esaltare certi giocatori, dobbiamo essere più concreti e cercare più densità nell’area di rigore: con due punte si arriva con maggiori uomini, ma bisogna anche cercare l’equilibro giusto. Stiamo cercando di recuperare Czyborra, nell’ultimo terzo di campo si può fare meglio, ma è normale che non sia semplice”.

La scelta di portare Portanova, ma tenerlo in tribuna è motivata: “Mi occupo dell’aspetto tecnico. Manolo non si è allenato due giorni, ma ho voluto portarlo nel gruppo a pranzo e a cena”.

Anche Mimmo Criscito festeggia il ritorno alla vittoria del Genoa. L’ex capitano, tornato in città, si sta allenando e chissà che a gennaio non possa rientrare in qualche modo. “Ci si tiene in forma” commenta, mentre i figli attendono di farsi firmare la maglia da qualcuno dei giocatori rossoblù.

In conferenza c’è spazio anche per l’ex Masiello: “Per me è sempre un piacere tornare a Marassi, ho lasciato il Genoa pochi mesi fa, qui c’è un clima da calcio vero. Era doveroso fare un tributo ai tifosi, loro si sono sempre comportati bene con me nonostante come sia finita l’anno scorso. Le nostre strade si sono divise, ma quando torni qua rivivi le emozioni del passato”.