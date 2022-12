Genoa, Gilardino prenota la conferma: dieci punti guadagnati e “tolti”

“Visto? L’allenatore lo avete già”. Potrebbe essere questo, in sintesi, il messaggio lanciato in modo chiarissimo alla proprietà del Genoa da parte di Alberto Gilardino. Dieci punti in quattro partite corrispondono di per sé a un ruolino di marcia esaltante. Ma quelli conquistati dal mister subentrato a Blessin sono al contempo punti guadagnati e tolti a dirette concorrenti per la promozione: Sudtirol, Ascoli, Frosinone e Bari sono infatti formazioni che occupano posizioni play off o, come nel caso dei laziali, posti validi per la promozione diretta.

Contro il Bari il Genoa vince una partita difficile. I pugliesi sono spinti da un pubblico che sfiora quota cinquantamila e ritrovano il bomber Cheddira, non tra i protagonisti assoluti ma comunque parte dell’epica nazionale del Marocco arrivata quarta al Mondiale. Gilardino inizia la partita con un tridente “mobile”, scegliendo di lasciare in panchina un big come Coda e dando fiducia a Puscas. Scelta premiata, visto che il goal arriva dopo un minuto e mezzo.

Il Bari, subita la rete, inizia a macinare gioco senza però creare grosse occasioni. L’1 a 1 arriva poco dopo la mezzora. Rete in occasione della quale non sono esenti da responsabilità il portiere Martinez, fermo sulla linea, e Sabelli, che si fa “attrarre della palla” dimenticando di tenere d’occhio Cheddira.

Nella ripresa, Gudmundsson segna un goal di pregevole fattura. Il suo tiro al volo è chirurgico e si infila nell’angolino basso alla destra del portiere. L’islandese è risultato così decisivo per la conquista di tre punti pesantissimi. Suo anche l’inserimento premiato da Aramu che ha propiziato il primo goal.

Quattro partite di livello fanno più di una prova. Sembrerebbe senza senso al momento cambiare allenatore visti i risultati ottenuti dall’ex tecnico della Primavera. Certo, c’è ancora tantissimo su cui lavorare ma è già netta la differenza rispetto alla squadra spenta vista contro Perugia e Cittadella.

Quella odierna è stata una vittoria convincente a metà. Una volta passato in vantaggio il Genoa non ha avuto la personalità o l’abilità di “ammazzare la gara”. Anzi, ha lasciato troppo il pallino del gioco in mano al Bari, che ha trovato il pareggio e che avrebbe potuto chiudere in vantaggio il primo tempo se Benedetti non avesse calciato centralmente l’ultima occasione della prima frazione di gioco.

A differenza del primo tempo, il Genoa ha gestito meglio il vantaggio derivante dal goal di Gudmundsson, pur dovendo fare ancora grossi passi avanti in termini di qualità del gioco e di capacità di chiudere le gare. Alla fine della fiera, ci è voluto un miracolo di Martinez per evitare di commentare un 2 a 2.

Un successo nel complesso meritato che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe garantire a Gilardino una chance come allenatore della prima squadra del Grifone. Il Genoa occupa il terzo posto in solitaria a soli tre punti dalla Reggina seconda della classe e a sei dal Frosinone capolista: un posizionamento per cui chiunque avrebbe firmato dopo le ultime partite dell’era Blessin.