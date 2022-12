Genova. Il Genoa batte il Frosinone 1-0 grazie a un gol di Gudmundsson e agguanta il Bari a 30 punti, avvicinandosi alle dirette avversarie: ora è a sei punti dalla capolista e a tre dalla Reggina. La sblocca Gudmundsson al 21′ ed è una notizia che la rete sia arrivata da un calcio d’angolo (battuta di Aramu, spizzata di Bani di testa sul secondo palo). Il Grifone vince così la terza partita in casa di questo campionato e si rilancia anche psicologicamente. La squadra è apparsa molto più tonica e nuovamente col mordente di inizio campionato. Ha saputo soffrire, compiendo anche qualche piccola ingenuità che questa volta però non ha provocato disastri. Aramu finalmente in palla è risultato a tratti incontenibile. Sotto gli occhi di Josh Wander, il Genoa passerà così un Natale più sereno e si prepara per la sfida di Santo Stefano a Bari.

94′ Grandi proteste del Frosinone perché Ilsanker tocca la palla con la mano in area di rigore, ma l’arbitro applica la regola del tocco prima sul corpo e poi sulla mano

93′ Cambio nel Genoa: fuori Aramu e dentro Ilsanker

91′ Ingenuità di Puscas che perde palla e il Frosinone guadagna un calcio d’angolo. Anche Turati in area di rigore, ma la palla alla fine arriva a Oyono che dalla distanza tira un rasoterra fuori di parecchio

90′ 4 minuti di recupero

90′ Cambio nel Genoa: fuori Gudmundsson per Yalcin

88′ Aramu si accentra e dal limite dell’area tenta un tiro insidioso che termina fuori di pochissimo

87′ Sabelli tenta un tiro impossibile, palla in Gradinata Nord

81′ Cross di Gudmundsson, Puscas gira di testa: palla centrale, Turati blocca

80′ Ultimi cambi per il Frosinone: esce Mulattieri ed entra Moro, esce Boloca ed entra Lulic

80′ Sponda di Borrelli per Rohden, tiro alto

78′ Ammonito Ravanelli, che strattona Aramu. Sul calcio piazzato lo stesso Aramu prova il tiro in porta, ma sbaglia mira

74′ Sturaro si fa anche lui subito ammonire per un fallo

73′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Coda per Puscas e Jagiello per Sturaro

71′ Proprio Borrelli si fa ammonire per un fallo su Strootman

70′ Doppio cambio per il Frosinone esce Szymiski ed entra Oyono, esce Garritano ed entra Borrelli

67′ Ammonito Rohden, Sabelli lo anticipa e subisce fallo

63′ Cross dalla sinistra di Jagiello per Coda, che al volo allarga troppo la mira: palla fuori

59′ Ammonito Boloca

56′ Cambio nel Frosinone, esce Insigne, entra Caso

55′ Tentativo dalla distanza di Aramu, palla centrale tra le braccia di Turati

47′ Cross dalla destra di Sampirisi facile preda di Semper

46′ Si riparte, palla al Frosinone

Il Genoa chiude il primo tempo in vantaggio contro il Frosinone: al 22′ la rete di Gudmundsson, che sfiora una spizzata di Bani su corner di Aramu (al momento la Lega lo assegna ancora a Bani). Rossoblù decisamente più dinamici rispetto alle ultime uscite, contro una squadra organizzata e vivace che ha sfiorato la rete più volte. Questa sera la squadra di Gilardino sta mostrando un atteggiamento più propositivo e anche il centrocampo, dopo qualche sbandamento, sta macinando bene.

45′ Occasione Frosinone: sul corner colpo di testa di Ravanelli che sfila a pochi centimetri dal secondo palo

44′ Occasione Frosinone: doppio salvataggio di Strootman ed Hefti, soprattutto l’olandese è decisivo a respingere sulla linea il tiro di Boloca dopo un movimento errato della difesa che gli lascia spazio, Hefti finalizza il muro, deviando in angolo

43′ Calcio di punizione per il Genoa da posizione centrale, la palla viene giocata a sinistra e messa in mezzo, ma il colpo di testa di Bani è troppo debole e Turati blocca

38′ Palla dalla sinistra di Sabelli che attraversa tutta l’area di rigore, Aramu in scivolata non ci arriva per un soffio

38′ Traversa del Genoa! Su corner di Aramu interviene Mazzitelli di testa e per poco non fa autogol.

37′ Tiro di Jagiello deviato dalla difesa del Frosinone, palla in angolo

36′ Occasione Frosinone, però il guardalinee alza la bandierina. Gioco fermato per fuorigioco

26′ Discesa di Boloca che arriva praticamente a due passi da Semper, diagonale disinnescato dal portiere rossoblù

22′ Genoa in vantaggio! Sul corner, spizzata di testa sul secondo palo di Bani che viene toccata a un passo dalla linea di porta di Gudmundsson

21′ Ancora un calcio d’angolo, stavolta Genoa più vicino al gol con un tentativo di Gudmundsson che attraversa l’area piccola, ma la palla viene spazzata dalla difesa

20′ Altro corner per il Genoa, il tentativo di cross basso di Frendrup viene deviato oltre la linea di fondo

18′ Doppio corner per il Genoa non sfruttato: la difesa del Frosinone non si fa sorprendere

8′ Occasione Frosinone: Mazzitelli dalla destra vince il duello con Sabelli, che scivola e gli lascia spazio, palla rasoterra per Rohden, che in area di rigore spara alto da posizione ghiotta

7′ Corner battuto sul primo palo, in qualche modo la difesa rossoblù guadagna la rimessa dal fondo

6′ Cross dalla sinistra di Cotali, Sabelli di testa mette in angolo

1′ Partiti con circa dieci minuti di ritardo alle 20.54, prima palla toccata da Gudmundsson, Genoa che attacca verso la Sud

Rispettoso silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic prima del calcio d’inizio, che spetta al Genoa.

Coda affiancato da Aramu e Gudmundsson, Jagiello a completare il reparto di centrocampo formato da Frendrup e Strootman. Questa la disposizione offensiva del Genoa che alle 20.45 scende in campo contro il Frosinone primo in classifica. Una partita in cui i rossoblù possono approfittare del pareggio tra Reggina e Bari e tornare in corsa per il secondo posto. In panchina c’è Andrea Palella, 18 anni, mediano di Castelnuovo Scrivia.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello (73′ Sturaro), Aramu (93′ Ilsanker), Coda (73′ Puscas), Gudmundsson (90′ Yalcin).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Vodisek, Agostino, Vogliacco, Yeboah, Lipani, Boci, Palella, Galdames.

Frosinone: Turati, Sampirisi, Szyminski (70′ Oyono), Ravanelli, Cotali, Rohdén, Mazzitelli, Boloca (80′ Lulic), Insigne (56′ Caso), Mulattieri (80′ Moro), Garritano (70′ Borrelli).

Allenatore: Grosso.

A disposizione: Loria, Bocic, Ciervo, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Frabotta.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: Sturaro (G); Boloca, Rohden, Borrelli,Ravanelli (F)