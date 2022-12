Genoa, fase offensiva da migliorare secondo Gilardino: “Dovremo trovare più soluzioni. Ho la fiducia della società”

Ascoli. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca” è andata in scena una delle gare valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Ad affrontarsi sono state Ascoli e Genoa, due formazioni per motivi diversi accomunate dal medesimo obiettivo: la necessità della vittoria.

Alla fine, come spesso accade in questi casi, è stato 0-0, un risultato frutto di un match privo di particolari emozioni che ha evidenziato le ormai arcinote carenze offensive del Genoa.

Nell’intervista post gara Gilardino ha analizzato la gara insistendo proprio sul punto precedentemente citato, un nodo sul quale l’allenatore ha dichiarato che cercherà di lavorare molto in allenamento: “Dovremo trovare più soluzioni in fase offensiva. Ho la fiducia della società e sono a completa disposizione. C’è grande voglia e passione nel portare avanti questo mestiere. Non vedo l’ora di iniziare la settimana di lavoro in vista del match con il Frosinone. Vogliamo fare la partita contro la capolista davanti ai nostri tifosi. Coda deve pensare a lavorare per la squadra, i gol arriveranno. Alla fine avevo bisogno di un peso specifico in quella posizione ed ho inserito Sturaro per Aramu che era ammonito”

Successivamente il tecnico dei rossoblù ha proseguito cosí: “Lo avevo detto anche prima della gara, c’era la volontà di arrivare a giocare con due punte. Qui un giocatore come Aramu poteva dare qualità. È stato un match molto equilibrato. Abbiamo fatto una partita sporca ma non abbiamo subito gol. I ragazzi erano dispiaciuti perché avevano voglia di riuscire a vincere la gara. Arrivavamo da una settimana intensa con tante gare, ma portiamoci a casa le buone note. Volevamo fare una partita di questo tipo. Sapevamo che venire qui era difficile. Dovevi essere pronto a giocare sulle seconde palle e sui duelli. Chi ha giocato dal primo minuto e chi è entrato dopo ha fatto bene.”