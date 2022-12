Genoa, è ufficiale: riecco Mimmo Criscito, obiettivo cancellare l’errore nel derby

Più che “a volte ritornano”, nel caso del rapporto tra Domenico Criscito e il Genoa è il caso di dire “spesso ritorna”. Quello ufficializzato in queste ore, infatti, è il quinto ritorno del difensore napoletano in rossoblù. Il primo risale al 2003, ovvero al primo anno in prima squadra dopo l’esperienza nelle giovanili. Poi, nel 2006, nel 2008 e nel 2018.

Criscito aveva lasciato la squadra al termine della scorsa stagione per andare a giocare nel Toronto. Nelle scorse settimane, si erano fatte sempre più insistenti le voci di un suo possibile ritorno. La spinta decisiva sembra essere stato l’allontanamento di mister Blessin, con il quale pare che il rapporto non fosse idilliaco.

L’ex difensore di Zenit e Juventus, tra le altre, ritrova una squadra rivitalizzata dalla cura Gilardino e che con la vittoria di ieri sul Bari si è lanciata all’inseguimento delle prime due posizioni in classifica. Un amore viscerale quello tra Criscito e il Genoa che fa pensare a un ritorno caratterizzato da una forte motivazione: aggiungere un capitolo a una storia che altrimenti sarebbe chiusa dall’errore dal dischetto nel derby perso lo scorso aprile. A posteriori, la pietra tombale sulla stagione, anche se c’era stato quello realizzato allo scadere contro la Juventus a lenire parzialmente il dolore.

Il sesto atto dell’avventura di Criscito con il Grifone potrebbe sostituire l’amaro finale della scorsa annata con un lieto fine, in caso di promozione in Serie A. Di sicuro, l’idea ha allettato il giocatore tanto da spingerlo a vestire nuovamente i colori rossoblù.