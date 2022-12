Genoa, è crisi totale: il Cittadella vince 0-1 con l’unico tiro in porta della sua partita

Genova. Un disastro. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa che perde in casa contro un Cittadella non certo arrembante, ma capace di sfruttare l’unico tiro in porta fatto durante la partita. Antonucci gira a rete un assist dalla destra del neoentrato Danzi, in mezzo ai centrali rossoblù. Per il Grifone terza sconfitta in quattro partite e una situazione psicologica che si fa pesante. Fischi e cori come “andate a lavorare” sono partiti dalla Nord. Ora la posizione di Blessin, nonostante la conferma, diventa indifendibile. Il Genoa è ora risucchiato nel gruppone a 23 punti con Bari, Parma e Brescia, a sei punti dalla Reggina e nove dal Frosinone. Sempre grosse difficoltà nella manovra da parte dei giocatori rossoblù che mancano di nuovo l’appuntamento con il gol pur creando qualche occasione estemporanea.

95′ Yalcin ha la palla del pareggio, ma dal centro dell’area tira addosso al portiere

93′ Errore clamoroso di Tounkara, che si invola verso Semper facendo tutto il campo sfruttando una ripartenza contro nessuno (i difensori erano tutti saliti). Il giocatore sbaglia tutto e tira fuori

90′ Sei minuti di recupero

86′ Nel Genoa fuori Sabelli e dentro Sturaro

85′ Ultimi cambi per il Cittadella: escono Branca e Antonucci ed entrano Embalo e Mazzocco.

84′ Nuovo corner per il Genoa

83′ Danzi ammonito per proteste

83′ Altro calcio d’angolo per il Genoa

82′ Cassandro rischia un autogol clamoroso: calcia per rinviare e la palla sfiora il palo, finendo in corner

75′ Ammonito Yalcin per un fallo

73′ Coda ci prova dal cuore dell’area, sinistro deviato in corner

71′ Momento sostituzioni. Nel Genoa escono Bani e Frendrup per Ilsanker e Jagiello; nel Cittadella esce Varela ed entra Frare

70′ Gudmundsson si divora la rete del pareggio! Il centrocampista fa tutto bene e si presenta davanti a Kastrati in uscita, tirandogli addosso

68′ Ammonito Hefti per un fallo

64′ Attenzione, c’è un consulto al var, ma è tutto regolare

63′ Rete del Cittadella. Antonucci beffa Semper al primo tiro in porta della sua squadra: girata di destro sul secondo palo su assist di Danzi

62′ Doppio cambio nel Cittadella: escono Carriero e Magrassi, entrano Danzi e Tounkara

61′ Cross di Hefti dalla destra e rovesciata di Yalcin, fuori di non di molto

58′ Doppio cambio: fuori Portanova per Yalcin e Puscas per Coda

54′ Puscas si gira in area circondato da tre avversari, palla deviata in corner, che il Genoa non sfrutta

48′ Cross di Hefti deviato in angolo da Carriero, sugli sviluppi Puscas non riesce ad arrivare sul pallone, che termina sul fondo

46′ Ripartiti con palla al Cittadella, ma il Genoa conquista subito un calcio piazzato per un colpo in faccia ricevuto da Gudmundsson

Primo tempo che termina 0-0 tra Genoa e Cittadella sotto una pioggia di fischi. Nonostante il Genoa abbia creato le sole due occasioni della partita con un sinistro di Aramu (17′) e una botta di Strootman (20′) entrambe deviate in angolo da Kastrati, il Genoa non è apparso cambiato rispetto alle partite precedenti: emergono diverse difficoltà nei passaggi, con diversi errori tecnici nella misura, soprattutto dei cross.



45′ Un minuto di recupero

41′ Ammonito Bani, in ritardo su Varela

39′ Azione corale del Genoa iniziata da centrocampo con uno spunto di Gudmundsson che si porta a spasso tre avversari, la palla arriva a Portanova che però sbaglia un cross facile

34′ Il Cittadella protesta per una caduta in area di Magrassi in corsa con Bani. Entrambi franano a terra. Per Pairetto si può continuare

33′ Amminito Magrassi per una manata su Bani

32′ Lancio di Frendrup per Puscas, palla bloccata da Kastrati in uscita

29′ Corner per il Cittadella, Frendrup devia sul fondo un tentativo di cross di Varela

20′ Occasione Genoa! Gran botta di Strootman col sinistro in area di rigore. Anche stavolta Kastrati è determinante e devia in angolo

17′ Aramu! Rasoterra velenoso col sinistro che Kastrati mette in angolo allungandosi in tuffo

16′ I tifosi cominciano a cantare

13′ Sabelli verticalizza per Gudmundsson, palla un filo lunga che termina sul fondo

11′ Sinora partita equilibrata senza fiammate

4′ Nulla di fatto sul corner, tiro respinto

3′ Primo corner per il Genoa: deviazione sul tentativo di Gudmundsson

1′ Partiti, palla al Genoa

Dopo la bufera tornerà il sereno? Il Genoa cerca di ritrovare se stesso nella prima delle due partite casalinghe della settimana contro il Cittadella. Blessin sceglie Puscas come punta, Coda in panchina. Tornano dal primo minuto anche Hefti e Aramu. Tifosi senza striscioni e in silenzio per la protesta contro le diffide di Venezia. Si gioca su terreno completamente rizollato.

Genoa-Cittadella 0-1

63′ Antonucci

Genoa: Semper, Hefti, Dragusin, Bani (71′ Ilsanker), Sabelli (86′ Sturaro), Strootman, Frendrup (71′ Jagiello), Portanova (58′ Yalcin), Aramu, Gudmundsson, Puscas (58′ Coda).

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Martinez, Vodisek, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Lipani, Galdames.

Cittadella: Kastrati, Vita, Perticone, Visentin, Cassandro, Carriero (62′ Danzi), Pavan, Branca (85′ Embalo), Antonucci (85′ Mazzocco), Magrassi (62′ Tounkara), Varela (72′ Frare).

Allenatore: Gorini.

A disposizione: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Mastrantonio,.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Bani, Hefti, Yalcin (G); Magrassi, Danzi (C)