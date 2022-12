Genoa, Blessin di nuovo in bilico: “Non siamo liberi di testa, ogni sbaglio pesa di più”

Genova. Urge un cambio di qualsiasi tipo. Anche solo di modulo. Dopo la sconfitta casalinga con il Cittadella la panchina di Blessin è di nuovo traballante. La fiducia appena confermata e le parole della vigilia sul gruppo unito sono state spazzate via dalla prestazione in campo del Genoa.

Il problema è che ora c’è il turno infrasettimanale di giovedì contro il Sudtirol e quindi diventa ancora tutto più complicato.

La squadra si conferma in difficoltà, non si capisce se perché ormai il rapporto con l’allenatore si è rotto in modo irreparabile, o perché stia entrando in una spirale negativa a livello psicologico oltre che fisico.

Il cambio della punta dal primo minuto, con Puscas al posto di Coda, non ha sortito effetti e ormai le squadre che vengono al Ferraris sanno perfettamente come fare male la Genoa, fermo sempre in un modulo granitico che non aiuta le prime punte e che è attaccabile sulle fasce con il lancio lungo. A centrocampo poi, la squadra fatica perché in ogni caso Strootman non può macinare chilometri come un ventenne e i tre alle spalle di Coda erano costantemente nel traffico. Non si contano i cross fatti dalla trequarti invece che dal fondo, neanche troppo precisi.

Mister Gorini, allenatore del Cittadella conferma che il Genoa gli è sembrato una squadra impaurita, con il freno a mano tirato.

Secondo Blessin è umano fare errori in una situazione così difficile e l’allenatore sembra un po’ più calmo rispetto a Perugia: “Non siamo liberi di testa, ogni sbaglio pesa di più”. Anche questa volta nessun gol segnato: “Avevamo pensato di dare più ampiezza gioco, sfruttare le fasce ma poi non ci siamo riusciti”. Il mister ricorda il problema sulla fascia sinistra (Pajac è infortunato dalla vittoria contro la Ternana), che aveva pensato alla difesa a tre, ma che non aveva giocatori adatti.

“La qualità dei cross manca, arrivi lì e poi non riesci a farli. Abbiamo avuto occasioni grandissime senza segnare e fa male, perché non riesci a vincere le partite e se non segni almeno non devi subire gol, l’avevo detto ai ragazzi. Almeno stavolta però abbiamo creato di più”. Secondo Blessin manca il pressing che consente di stressare l’avversario e ribadisce: “Soltanto come squadra possiamo uscirne, come gruppo, come giocatori o altro che sia”.

Genoa-Cittadella 0-1

63′ Antonucci

Genoa: Semper, Hefti, Dragusin, Bani (71′ Ilsanker), Sabelli (86′ Sturaro), Strootman, Frendrup (71′ Jagiello), Portanova (58′ Yalcin), Aramu, Gudmundsson, Puscas (58′ Coda).

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Martinez, Vodisek, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Lipani, Galdames.

Cittadella: Kastrati, Vita, Perticone, Visentin, Cassandro, Carriero (62′ Danzi), Pavan, Branca (85′ Embalo), Antonucci (85′ Mazzocco), Magrassi (62′ Tounkara), Varela (72′ Frare).

Allenatore: Gorini.

A disposizione: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Mastrantonio,.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Bani, Hefti, Yalcin (G); Magrassi, Danzi (C)