Futsal, lo Spiderman ligure Mattia Villardita ospite a Campo Ligure per Sampdoria – Elledi

Campo Ligure. Sanato 10 dicembre, in occasione dell’incontro casalingo di serie A2 girone A della Sampdoria Futsal contro Elledi Futsal, al Palasport di Campo Ligure l’incontro con Mattia Villardita, lo Spiderman ligure.

Mattia Villardita è un ragazzo come tanti che lavora presso l’unità portuale di Vado Ligure, ma che nel tempo libero si veste da Spider-Man e visita gli ospedali pediatrici per donare un sorriso a bambine e bambini gravemente malati. Mattia nasce con una malformazione e deve passare molto tempo al Gaslini dove “incontra” Spider-Man, il suo grande amico immaginario che lo sostiene nei momenti più difficili. Mattia per il suo impegno è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella ed è stato accolto in udienza privata da Papa Francesco.

Durante l’incontro, Mattia presenterà il suo primo libro intitolato “Io e Spider-Man – la storia vera di un supereroe normale”. Un libro che sta avendo grande successo e per la prima volta viene presentato in un ambito sportivo.

Di seguito il programma della giornata:

ore 15,45 – presentazione libro presso sala stampa Palasport – ingresso a invito

ore 16,45 – dono in filigrana a Mattia Villardita da parte del Sindaco di Campo Ligure

ore 17,00 – inizio partita Sampdoria Futsal – Elledi Futsal

ore 17,30 circa (intervallo) e 18,30 (termine partita) – Mattia Villardita incontra i bambini presenti per foto, abbracci, ect