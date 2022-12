Genova. “Sabato 17 dicembre alle 10.30 faremo un flash mob davanti alla Stazione Marittima (via Marinai d’Italia), per ricordare al Comune che la funivia sopra al Lagaccio non serve a nessuno, se non alle compagnie da crociera, e che i soldi pubblici devono essere spesi per opere utili alla città e ai suoi cittadini”.

Così inizia la nota stampa diffusa in queste ore dal comitato popolare “Con i piedi per terra” che lancia la nuova iniziativa per portare ancora una volta in piazza la propria contrarietà al progetto della funivia del Lagaccio, fortemente voluto dalla civica amministrazione e che collegherà ‘via cavo’ la zona della Stazione Marittima con forte Begato.

“Sarà un’occasione per fare sentire la nostra voce – prosegue il comunicato stampa – per cui è importante essere in tante e tanti. L’idea è quella di vestirci tutte/i di jeans: pantaloni e giacca. Per chi non li avesse: puoi vestirti di blu! E per chi non avesse nulla, dovremmo poter mettere a disposizione qualcosa noi”.

Il comitato, insieme a cittadini e associazioni contrarie all’opera, in questi mesi hanno manifestato più volte contro il progetto, considerato “inutile e dannoso“: recentemente, durante una commissione consigliare, duro era stato il muro contro muro con l’amministrazione della città: da un lato i comitati contrari all’opera che lamentano la mancanza di trasparenza e temono che la funivia tra la stazione marittima e forte Begato possa avere un impatto “devastante” sul quartiere del Lagaccio, sopra cui passerà, sia in termini paesaggistici – si parla di piloni alti 80 metri – ed economici, con il crollo del valore degli immobili che si trovano sotto e davanti al percorso dell’impianto a fune; dall’altro lato la giunta Bucci che crede che il progetto “non deve essere visto come una servitù dal quartiere del Lagaccio ma come un beneficio, perché si accompagna a una complessiva opera di riqualificazione, il Lagaccio, per chi prenderà la funivia, diventerà una vetrina per la città”, come aveva sottolineato nell’occasione il vicesindaco Pietro Piciocchi.