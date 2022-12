Frontale tra due auto allo svincolo di Genova Est, code in entrata e in uscita

Genova. Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, nei pressi del casello di Genova Est, sulla autostrada A10 Genova Livorno.

Secondo le prime informazioni due vetture si sono scontrate frontalmente le tratto di strada a doppio senso, prima dell’ingresso in A10. Forse un colpo di sonno alla base dello schianto.

Nell’incidente risulta, al momento, una sola persona ferita in modo serio, un ragazzo di 22 anni. Altre tre sono state soccorse ma hanno riportato solo qualche graffio.

Sul posto si sono subito formate code sia in entrata sia in uscita. In particolare a essere bloccati sono i mezzi pesanti che non hanno spazio sufficiente per transitare attraverso le auto incidentate.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i soccorsi del 118 con le pubbliche assistenze Croce Verde di San Gottardo, la Burlando e la Nuova Volontari di San Fruttuoso.