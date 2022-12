Freddo e ghiaccio ma niente neve, delusione in Val d’Aveto: “Nemmeno un fiocco sugli impianti”

Genova. Passata è la tempesta, senza danni e troppo disagi, e forse un pizzico di fortuna, visto che ancora una volta per quest’anno il grosso della perturbazione si è scaricato a mare e, freddo e ghiaccio a parte, l’attesa neve è stata sostituita dalla pioggia.

Non tutti però sono felici: grande delusione infatti per tutta la Val d’Aveto, vale a dire “la montagna” di Genova, che aspettava questa nevicata con grande attesa: la cornice imbiancata, infatti, avrebbe creato una ambientazione natalizia unica e ‘attrattiva’. Ma niente da fare.

Il vento caldo ha innalzato le temperature ed è arrivata della grande acqua; neve solo in cima ai monti. “In centro non è arrivato neppure un fiocco, e neppure sugli impianti – dice il sindaco di Santo Stefano d’Avveto Giuseppe Tassi, intervistato da Levante Nws – La Voce del Tigullio – Eppure una bella nevicata ci vorrebbe. La gente arriva al mercatino di Natale, visita la casa di Babbo Natale. Ma a fare la differenza è la neve. Speravano tutti in questa allerta. Ma speriamo ancora in una bella nevicata prima delle festività natalizie”.

(foto di repertorio)