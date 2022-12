Genova. “Vogliamo una scuola vivibile, soldi all’istruzione non alla guerra”. Così si legge su uno degli striscioni portati in piazza questa mattina davanti alla sede della Città metropolitana genovese dagli studenti delle scuole superiori del capoluogo ligure. Una delegazione di ragazzi sono stati ricevuti in Città metropolitana da cui hanno ottenuto l’istituzione di un tavolo di confronto permanente.

Dopo gli scioperi negli scorsi giorni di decine di classi che si sono rifiutate di fare lezione a causa delle temperature nelle aule molto al di sotto della soglia minima di 17 gradi, l’organizzazione Osa – Opposizione studentesca d’Alternativa ha organizzato la giornata di sciopero studentesco.

“Spesso si sente dire che i licei stanno bene, che non hanno problemi, ma invece ci sono e sono un sintomo della mancanza degli investimenti statali sulla scuola pubblica, il risultato di investire più in armi e meno in istruzioni sono le condizioni delle nostre scuole, e quindi siamo qua per dire che non va bene”, urla al megafono Luigi Lucio Zappia, rappresentante del Cassini.

“Da tempo – dicono gli studenti – le condizioni dell’edilizia della maggior parte delle scuole genovesi si sono rivelate decisamente non adeguate. Siamo costretti a fare lezione in edifici fatiscenti, in aule dove la vetustà e l’usura degli infissi delle finestre provocano infiltrazioni di pioggia e vento, come alla succursale del Vittorio Emanuele II sita nello stabile di viale Bernabò Brea, con una forte mancanza di spazi adeguati per il normale svolgimento di attività didattiche e con impianti di riscaldamento in alcuni casi malfunzionanti o del tutto guasti, che quando funzionanti vengono accesi a giorni alterni o in misura minima, causando temperature nelle classi ben al di sotto della soglia minima di 17 gradi. Negli ultimi giorni hanno raggiunto medie minori o uguali anche a 12 gradi”.

Gli ultimi a scendere in piazza erano stati giovedì scorso gli studenti dell’istituto Majorana e al fianco dei ragazzi si è schierato anche il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi.

Studenti genovesi in piazza contro le scuole al freddo

Problemi che non riguardano però solo le superiori: la preside della Daneo, scuola primaria nel centro storico di Genova, ha disposto la chiusura per due giorni a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. E nei giorni scorsi i genitori dei bambini di due scuole elementari di Sestri Ponente avevano tenuto i figli a casa.

“Noi studenti – prosegue la nota di Osa – riconosciamo che nessuno degli scorsi governi si sia mai adoperato a trovare una soluzione duratura al problema dell’edilizia scolastica in Italia, causando un ritorno alla fallimentare didattica a distanza in alcune scuole di Genova e anche nel resto d’Italia a causa delle temperature non a norma. I continui tagli alla scuola, come l’ultimo decretato dalla proposta di legge di bilancio 2023 che prevede il taglio di quasi 3,86 miliardi di euro all’istruzione statale, e la volontà di innalzamento della spesa militare che potrebbe raggiungere il 2% del Pil, proposto già durante lo scorso governo Draghi, evidenziano come gli interessi della classe politica Italiana non riguardino la tutela di noi studenti e del personale scolastico, e non garantiscano così il nostro diritto allo studio compromettendo le attività didattiche”.