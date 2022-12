Genova. Sono cominciati questa mattina gli ingressi protetti degli abitanti dei civici 46 e 46a di via Posalunga a Borgoratti, sfollati dalla vigilia di Natale a causa di una frana che ha sventrato un appartamento e che minaccia entrambi gli edifici.

Dopo un Natale passato da amici o parenti o per qualcuno in albergo grazie all’intervento immediato della protezione civile del Comune di Genova gli inquilini delle due palazzine possono tornare a prendere i loro beni all’interno delle abitazioni, abbandonate in fretta e furia la mattina del 24 mentre molti si apprestavano a preparare la cena della vigilia.

A consentire gli “ingressi protetti” sono i vigili del fuoco che accompagneranno le persone all’interno assicurandosi che non ci siano rischi di eventuali frane. Sul posto anche la polizia locale che da oltre 24ore presidia la zona per evitare sciacallaggi.

L’appartamento devastato dalla frana fortunatamente era vuoto: tre giorni fa si era verificato uno smottamento di modeste dimensioni che tuttavia aveva indotto i vigili del fuoco a evacuare le due abitazioni al primo piano. I massi hanno distrutto una parete e invaso gran parte di una stanza.

Del tutto incerti al momento i tempi per il rientro dei condomini. L’area è di proprietà dell’Agenzia del demanio che sta intervenendo con una ditta. Anzitutto verrà installata una rete paramassi, poi l’intero versante sarà messo in sicurezza. Ma i tempi dell’intervento ancora non si conoscono.