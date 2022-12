Genova. Un frana “importante“, come l’hanno definita i vigili del fuoco, si è verificata questa mattina poco dopo le 7.30, in via Posalunga a Borgoratti. Lo smottamento ha interessato le palazzine ai civici 46, completamente evacuato (37 interni), e 46a. Si calcolano quasi 100 persone sfollate. Non si sono registrati feriti.

Sul posto, al momento, sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est, la polizia locale, i carabinieri, la protezione civile, i tecnici e il geometra del Comune per tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell’area. Verifiche anche con i droni dei vigili del fuoco del nucleo Sapr (Sistemi Aerei Pilotaggio Remoto) che effettueranno una mappatura completa del fronte di frana che incombe sulle palazzine.

Secondo quanto spiegato dai pompieri proprio in quell’area si era già verificata una frana nei giorni scorsi, per questo due residenti del civico 46 erano stati evacuati in via precauzionale.

“Dopo la frana di questa mattina sono stati evacuate e messe in sicurezza circa 90 persone, residenti al civico 46 e 46a. Al momento, come municipio, stiamo provvedendo a trovare una sistemazione agli sfollati con la collaborazione delle parrocchie e associazioni del territorio” spiega Federico Bogliolo, presidente di Municipio Levante.

“La Sala Operativa Unificata permanente della Regione Liguria sta monitorando con grande attenzione la situazione che si è verificata in via Posalunga a Genova, dove a causa di uno smottamento è in corso l’evacuazione di una palazzina” spiega il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.

E conclude: “Siamo in contatto con il sindaco Marco Bucci e con gli operatori sul posto, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, per ogni necessità di assistenza alle famiglie. Sono in corso verifiche per valutare la necessità di ulteriori evacuazioni”.

Articolo in aggiornamento