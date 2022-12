Frana di via Posalunga, da oggi quasi tutti i residenti possono rientrare nelle loro case

Genova. “A seguito dei sopralluoghi dei tecnici della protezione civile del Comune, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, sono stati disposti, con effetto immediato e quindi a partire già da oggi, i primi rientri negli immobili interessati dalla frana di via Posalunga nel quartiere di Borgoratti”. Lo annuncia l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino dopo l’anticipazione di Genova24.

La svolta è arrivata grazie alla decisione di aprire un varco provvisorio attraverso uno dei box al piano terra dello stabile. In questo modo è stato garantito un accesso alternativo al portone, considerato insicuro perché potenzialmente esposto a nuove frane dal versante che era collassato alla vigilia di Natale.

Al civico 46 potranno rientrare tutti i residenti a eccezione degli inquilini agli interni 1-2 e 6 ancora soggetti a sgombero e chiusura con divieto di accesso. Inoltre, resta in vigore l’obbligo di tenere tapparelle sempre chiuse e il divieto di accesso ai balconi e terrazzi per gli interni 5-9-10-13-14.

Per il civico 46A scala A, è confermato lo sgombero agli interni 5 e 8. Per il box del civico 68G rosso: è confermata la chiusura con divieto di accesso ai box da R1 a R8 e divieto di accesso alle aree esterne afferenti al box all’interno P8. Confermate le chiusure dei locali commerciali del civico 68I rosso e dei locali del civico 68H rosso.

Per la completa messa in sicurezza si dovrà installare una rete paramassi in modo da “incatenare” la montagna. Al lavoro in questi giorni i tecnici specializzati incaricati dall’Agenzia del demanio, che è proprietaria dell’area franata. I lavori dovrebbero durare due-tre settimane