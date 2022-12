Folla e commozione alla Foce per l’ultimo saluto alla collega Laura Ferrero

Genova. Tanta gente e altrettanta commozione questa mattina nella chiesa dei Santi Pietro e Bernardo della Foce per l’ultimo saluto a Laura Ferrero, giornalista de Il cittadino e presidente regionale dell’Ucsi, l’Unione cattolica della stampa italiana.

Laureata in Lettere all’Università di Genova, Ferrero aveva svolto a lungo la sua attività sulle pagine del settimanale cattolico, raccontando la comunità cristiana della città ma non solo.

A celebrare l’omelia un commosso monsignor Nicolò Anselmi che di Laura Ferrero era anche grande amico: “Non so se devo dirlo ma io stamani avrei dovuto celebrare diverse cresime con molti ragazzi, ma l’arcivescovo Tasca mi ha detto: dove vuoi andare, tu devi andare alla Foce da Laura”. E alla giornalista del cittadino a cui proprio Anselmi propose il lavoro tanti anni fa, il vescovo vicario, in procinto di partire per Rimini, dove prenderà servizio a metà gennaio, ha dedicato un lungo e commosso applauso.

“Oggi qui siamo cosi numerosi – ha detto Anselmi – perché Laura ha servito con amore la nostra chiesa diocesana non soltanto nel Cittadino. In questi anni l’abbiamo sentita come una di noi, con tanta passione, competenza e giudizio, Ciao Laura, volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto.

A curare il servizio funebre è stata Asef, l’agenzia per le onoranze funebri partecipata del Comune di Genova.