Fiumara, crolla una porta di emergenza: travolto e ferito un ragazzo di 12 anni

Genova. Un ragazzo di 12 anni è stato travolto e ferito da una porta a vetri che improvvisamente è caduta dopo essersi staccata dai cardini. È successo ieri sera intorno alle 21.30 all’esterno del centro divertimenti della Fiumara. A cedere è stata una delle uscite di emergenza del Burger King.

Il giovane stava camminando insieme al padre quando, senza alcun apparente motivo, la porta gli è crollata addosso schiacciandolo. Dolorante e spaventato, è stato soccorso dai militi dell’ambulanza che lo hanno immobilizzato su una barella spinale e portato all’ospedale Gaslini in codice giallo con febbre alta, probabilmente una risposta allo shock. Per lui fortunatamente nessun trauma importante, solo qualche livido sul corpo e tanta paura.

“Eravamo all’Rds Stadium per la festa del basket – racconta il padre Carlo a Genova24 -. Stavamo andando al parcheggio per prendere la macchina e all’improvviso quelle porte si sono staccate, scardinate con tutto il telaio. È andata bene perché mio figlio ha riportato solo contusioni da schiacciamento, ma in una situazione di emergenza con tanta gente cosa sarebbe potuto succedere? Quelle uscite dovrebbero essere una fonte di sicurezza, non una fonte di pericolo“.

Il 12enne, dopo gli esami e gli accertamenti di rito al Gaslini, è stato dimesso nella notte con una prognosi di sette giorni. La vicenda però non finisce qui: “Valuterò il da farsi con il mio avvocato – spiega il papà – non tanto per il risarcimento, ma perché questi episodi non devono accadere. Si risparmia sempre sulla manutenzione, finché non succede qualcosa di grave”.