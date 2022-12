Finti addetti Amiu vendono sacchetti per i rifiuti, l’azienda: “Attenzione alle truffe”

Genova. “Sono giunte segnalazioni dal quartiere di Albaro di alcuni tentativi di truffa da parte di sedicenti addetti di AMIU per la consegna a pagamento di sacchetti per i rifiuti” scrive l’azienda in una nota diffusa.

“AMIU Genova informa che nessun nostro addetto è autorizzato a richiedere denaro o compenso di qualsiasi tipo per la consegna di sacchetti per la differenziata o altro materiale. AMIU organizza specifici eventi dove il materiale viene dato GRATUITAMENTE e nulla è dovuto da parte cittadini” prosegue poi.

Infine conclude: “Vi chiediamo di invitare i cittadini a prestare la massima attenzione e nel caso di un eventuale contatto con questi truffatori di avvisare immediatamente le forze dell’Ordine”.