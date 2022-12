Genova. Brutta sorpresa per i proprietari di alcune auto lasciate parcheggiate in via Mura dello Zerbino, nella zona di Manin, a Genova.

Questa mattina alcune vetture sono state trovate con i finestrini infranti probabilmente da ladri in cerca di beni di valore all’interno dei veicoli.

E’ stata sporta denuncia alle forze dell’ordine. Nella strada, nel tratto interessato dalla razzia, non sono presenti telecamere di videosorveglianza.