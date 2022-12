Festività natalizie, ecco come cambia il servizio di trasporto pubblico Amt

Genova. In occasione delle festività natalizie il servizio AMT, come di consueto, avrà una programmazione diversificata per modalità di trasporto e un servizio specifico per il giorno di Natale. Gli orari di tutti i servizi AMT si possono consultare sul sito www.amt.genova.it, sulla APP AMT e con il sistema Infobus SMS. Di seguito riportiamo tutti i dettagli.

Autobus

Per la rete urbana nelle giornate feriali comprese tra martedì 27 dicembre e giovedì 5 gennaio sarà in vigore un servizio feriale speciale. Al sabato e nei festivi il servizio bus sarà quello normalmente in vigore. Per quanto riguarda la rete provinciale, nei giorni feriali compresi tra venerdì 23 dicembre e sabato 7 gennaio, sarà in vigore l’orario non scolastico. Per tutto il periodo delle feste natalizie la programmazione della linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino resterà invariata.

Durante le festività Volabus, Airlink e Navebus osserveranno la normale programmazione.

Metropolitana

Da martedì 27 dicembre a giovedì 5 gennaio, nei giorni feriali, la metropolitana effettuerà un servizio speciale e sarà aperta dalle ore 5.00 fino a mezzanotte. Al sabato e nei festivi l’orario della metro non subirà variazioni.

Impianti verticali

Durante le festività natalizie il servizio delle funicolari Zecca Righi, Sant’Anna e degli ascensori non subirà variazioni. La cremagliera di Granarolo, nei giorni feriali compresi tra martedì 27 dicembre e giovedì 5 gennaio, osserverà l’orario del sabato e sarà aperta dalle ore 6.00 (prima corsa da Granarolo) a mezzanotte (ultima corsa da Principe). Al sabato e nei festivi sarà in vigore il consueto orario.

Bus sostitutivi Ferrovia Genova Casella

Nelle giornate feriali comprese tra martedì 27 dicembre e giovedì 5 gennaio sarà in vigore il consueto servizio feriale. Al sabato il servizio non subirà variazioni. Nei giorni festivi i bus sostitutivi effettueranno le seguenti partenze:

Da Casella: 7.35, 10.28, 14.50, 17.32

Da Genova: 9.00, 11.50, 16.15, 18.55

Il servizio per il giorno di Natale

Il 25 dicembre, come negli anni scorsi, sarà in vigore un servizio speciale dedicato per bus, metropolitana, ascensori e funicolari secondo il dettaglio di seguito indicato.

Autobus

Sulla rete urbana saranno assicurati i collegamenti sulle principali direttrici, comprese le linee che servono gli ospedali cittadini. Su alcune linee bus periferiche sarà svolto un servizio che prevede un’interruzione nella fascia di mezzogiorno. Per quello che riguarda il servizio provinciale, i bus saranno in servizio con un orario festivo speciale che coprirà le fasce orarie comprese tra le 8.00 e le 12.00 e le 15.30 e le 18.30. Tutti gli orari sono consultabili sul sito http://www.amt.genova.it. Volabus, Airlink e Navebus effettueranno il normale orario festivo.

Metropolitana

La metropolitana effettuerà le prime corse alle 9.00 sia dalla stazione di Brignole sia da Brin; le ultime corse saranno alle ore 00.00 da Brignole e alle ore 23.40 da Brin.

Impianti verticali

La funicolare Zecca-Righi effettuerà servizio dalle ore 9.40 alle ore 13.00 e dalle ore 15.40 alle ore 22.00; la funicolare Sant’Anna dalle ore 9.20 alle ore 12.45 e dalle ore 16.20 alle ore 20.55. Le corse della cremagliera di Granarolo e gli orari di apertura degli ascensori si possono consultare sul sito e sulla APP AMT.

Bus sostitutivi Ferrovia Genova Casella

Sono previste le seguenti partenze:

Da Casella: 7.35, 10.28, 14.50, 17.32

Da Genova: 9.00, 11.50, 16.15, 18.55

Biglietterie e Servizio Clienti durante le festività

Nelle giornate feriali comprese tra martedì 27 dicembre e giovedì 5 gennaio il Servizio Clienti sarà attivo con il consueto orario.

Venerdì 23 e venerdì 30 dicembre le biglietterie urbane e provinciali saranno aperte dalle 8.15 alle 12.15, mentre negli altri giorni feriali osserveranno il consueto orario di apertura al pubblico. I voucher del Bonus Trasporti sono accettati in biglietteria fino al 28 dicembre 2022 (dal 29 al 31 dicembre solo online). Ricordiamo che i titoli di viaggio AMT si possono acquistare anche online sul sito internet di AMT e sulla APP, oltre che presso le rivendite convenzionate aperte sul territorio. I biglietti ordinari sono acquistabili anche via SMS.