Festività, il Museo dell’Emigrazione organizza laboratori per bambini dai 5 anni in su

Genova. Il MEI, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, propone per le vacanze di Natale laboratori per bambini dai 5 anni in su.

Lunedì 26, mercoledì 28, giovedì 29 dicembre dalle 15:00 alle 16:30, i giovani partecipanti con le loro famiglie, potranno prendere parte a “Ricette fantastiche”, attività dedicata alla scoperta delle numerose ricette e tradizioni gastronomiche nate in Italia ed esportate nel mondo, grazie ai circa 30 milioni di italiani emigrati dalla fine dell’800 ad oggi.

Aiutati dalle filastrocche di Gianni Rodari, e in compagnia dei Servizi Educativi gli “emigranti per un giorno” creeranno ricette fantastiche e comporranno opere d’arte che ricordano i piatti delle Feste.

Prenotazione obbligatoria almeno entro il giorno prima dell’attività, scrivendo a servizieducativi@museomei.it oppure telefonando allo 0105574155 (orari per chiamare dal mercoledì al sabato dalle 11 alle 18). Le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso al Museo.

Il percorso espositivo, 2800 mq, si sviluppa su 3 piani suddivisi in 16 aree, costruite intorno alle storie di vita dei protagonisti dell’emigrazione: le esperienze dei singoli sono proposte al visitatore attraverso fonti primarie come le autobiografie, i diari, le lettere, le fotografie, i giornali, i canti e le musiche che accompagnavano gli emigranti.

Documenti, arrivati da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei, associazioni di emigrati, si fondono in un’unica narrazione, che mostra il fenomeno migratorio nelle sue numerose sfaccettature e articolazioni.

Orari di apertura MEI: apertura al pubblico il mercoledì, giovedì e venerdì con orario 11.00/18.00; sabato e domenica con orario 11.00/19.00. 25 dicembre e 1° gennaio chiuso. Apertura straordinaria lunedì 26 dicembre 11.00/18.00.