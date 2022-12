Feste natalizie, al Galata Museo del Mare mostre temporanee e attività per famiglie

Genova. Dal 26 dicembre e fino al 6 gennaio, il Galata Museo del Mare propone un ricco calendario di attività per adulti e ragazzi alla scoperta del Museo e insieme allo staff dei Servizi Educativi.

Visite guidate “A spasso per il Museo con Geronimo Stilton”, a bordo del sommergibile Nazario Sauro e laboratori artistici per bambini dai 6 anni in su, sono le proposte riservate alle famiglie. Mostre temporanee e 4 piani di allestimenti permanenti completano l’offerta del Galata Museo del Mare durante le festività natalizie.

Martedì 27 e giovedì 29 dicembre, martedì 3 e giovedì 5 gennaio alle 15:00 ai più piccoli, fino ai 6 anni, è dedicata l’attività “A spasso per il museo con Geronimo Stilton”: una visita guidata per tutta la famiglia intervallata da semplici giochi per i più piccoli. Durata 1h.

Lunedì 26, mercoledì 28, venerdì 30 alle 15:00 si svolgerà il laboratorio artistico “Pop up d’artista”, dedicato ai bambini dai 6 anni in su: esplorando il museo tra barche enormi, marinai, polene, valigie, ancore e perfino un faro funzionante i partecipanti realizzeranno biglietti natalizi tridimensionali con l’aiuto dell’artista Simona Ugolotti – la Cantadina. Durata: 1 h e mezza

Da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre alle 11:40 a tutta la famiglia è riservata l’attività “Un sottomarino da esplorare”: a bordo del Nazario Sauro per scoprire tutti i suoi segreti. Durata 1h.

Le attività didattiche hanno un costo di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso.

Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo.

Per due attività lo stesso giorno 6 € a testa anziché 8 €. Il servizio prenotazioni attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, per prenotare è necessario scrivere a didattica@galatamuseodelmare.it . Per informazioni: 010 253 3555

Oltre al percorso espositivo, il pubblico in visita al Galata potrà esplorare la nuova sala dell’Idrografico dove, insieme alle nuove postazioni multimediali interattive che raccontano la storia dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, è allestita la mostra “La Marina Militare, fra arte, storia e tecnologia – elementi di marittimità nel 150° anniversario dell’IIM”.

Fino all’8 gennaio presso la Saletta dell’Arte è allestita la mostra “Floating maps (deconstruction)”, una geografia fantastica nelle mappe (fluttuanti) di Roberto Rossini, ordinate in un percorso espositivo curato da Virginia Monteverde. La mostra raccoglie ragionamenti e spunti che l’artista ha pensato in forma di performance e fissato in forma di collage, utilizzando carte nautiche scomposte e ricomposte in modo che segni e simboli dall’utilizzo pratico originario (l’orientamento in mare) possano produrre un nuovo linguaggio.

Fino al 9 gennaio presso la Sala degli Armatori è visibile il progetto espositivo “Rimorchiatori Riuniti From Genoa to the world 100 years anniversary”, ideato da Rimorchiatori Riuniti con la collaborazione del Mu.MA e dell’Associazione Promotori Musei del Mare. La mostra accompagna il visitatore in un percorso immersivo nella storia centenaria del Gruppo genovese che si integra con l’atmosfera della Sala, dedicata alla storia della Marineria Italiana, appositamente allestita per l’occasione.

Fino al 9 gennaio, la Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare ospita la mostra fotografica “Genova mia città intera.”, una raccolta di 72 opere selezionate dall’archivio fotografico Francesco Leoni a cui sono accostate 8 immagini panoramiche a colori di Luca Forno. L’archivio Leoni, acquisito dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici lo scorso marzo, è stato conferito al Museo per essere reso disponibile all’intera collettività.

Sono otto i temi individuati e scelti per celebrare, attraverso il “ricordo del fare”, l’immagine di Genova, che oggi si manifesta agli occhi di tutti: la trasformazione del Porto nel dopoguerra, la posa della fontana di Piazza de Ferrari, la Fiera del Mare, la realizzazione di Piccapietra, il Ponte Morandi e la Sopraelevata, la costruzione dei quartieri di via Madre di Dio e di Corte Lambruschini.

Infine, nell’atrio del Museo, grazie al progetto “SLIDEDOOR: una porta tra Italia e USA, un passaggio attraverso la memoria comune”, i visitatori del Galata Museo del Mare e dell’American Family Immigration History Center ad Ellis Island, potranno dialogare. La “porta” SLIDEDOOR, sarà aperta in orari museali e permetterà ai visitatori di accedere al mattino a contenuti multimediali, nel pomeriggio, di interagire con i visitatori dell’Museo Nazionale dell’Immigrazione di Ellis Island.

Il Galata Museo del Mare è il più grande museo marittimo del Mediterraneo. La visita al museo consente al pubblico di compiere un viaggio nella storia della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri, dall’età del remo a quella delle grandi migrazioni moderne. Un percorso che si snoda in 12.000 mq, articolati in 31 sale distribuite su 5 livelli.

Dalle radici della marineria genovese, illustrata nella “Veduta di Genova” nel 1481 da Cristoforo Grassi, passando per Cristoforo Colombo, ritratto nel dipinto di Ridolfo del Ghirlandaio (XVI Sec.), alle riproduzioni, in scala 1:1, della galea genovese del ‘600 e del brigantino-goletta “Anna” della prima metà dell’800, sino a giungere al Padiglione MeM, Memorie e Migrazioni, dove è possibile rivivere l’esperienza storica della grande traversata oceanica a bordo del Piroscafo “Città di Torino”. Il percorso prosegue poi attraverso la Sala Armatori, dove si racconta l’evoluzione della cultura marittima moderna e contemporanea genovese, la Sala Coeclerici, con la collezione di dipinti “Navigare nell’Arte” della Fondazione Paolo Clerici, e l’allestimento dedicato alla T/n Andrea Doria, la nave più bella del mondo.

Dalle grandi terrazze panoramiche Mirador e Coeclerici si può godere dell’incantevole veduta della città, con i suoi colorati edifici medievali, e del Porto Antico.

La collezione comprende oltre 4.300 oggetti originali, tra cui strumentazioni tecniche per la navigazione, provenienti dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, diversi atlanti storici di grande pregio e due globi – celeste e terrestre – realizzati tra il ‘500 e la fine del ‘700. È parte del percorso la visita al sottomarino S-518 “Nazario Sauro”, primo battello musealizzato visitabile in acqua.

Orari: Per tutto il mese di dicembre apertura anche al lunedì compreso il 26. Il 25, il 31 dicembre e il 1° gennaio apertura pomeridiana dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it