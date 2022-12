Federico Pezzoli confermato Segretario Generale Fillea Cgil Genova

Genova. Federico Pezzoli è stato confermato oggi Segretario Generale della Fillea Cgil di Genova. Ad eleggerlo sono stati i delegati dell’Assemblea Generale nell’ambito del Congresso della categoria che si è svolto presso il Cap di Via Albertazzi a Genova.

Federico Pezzoli, 49 anni, genovese, sposato con Viviana, padre di 2 figli, Matteo e Martina, è laureato in Scienze Politiche.

Nel 1999 è assunto all’Ilva, si iscrive alla Cgil, viene eletto nella rappresentanza sindacale e ricopre incarichi negli organismi territoriali e regionali di categoria e confederali. Nel 2014 inizia la sua attività in Fillea Cgil Genova.

In questi anni, oltre all’attività quotidiana di proselitismo nei cantieri, si è occupato di contrattazione d’anticipo con particolare attenzione alle opere in fase di avvio.

È componente del Consiglio della Cassa Edile e dell’Ente Unico della sicurezza e formazione. Nel 2018 è stato eletto nella segreteria provinciale Fillea e a febbraio del 2019 viene eletto a Segretario Generale della categoria provinciale genovese.

“Prima la partenza delle grandi opere a partire dal Terzo Valico, poi la tragedia del Ponte Morandi e la costruzione del San Giorgio, ora la partita dei vari bonus in edilizia hanno fatto lievitare la categoria – ha dichiarato Pezzoli a margine della sua elezione – dopo anni di recessione stiamo vivendo una fase nuova per l’edilizia a Genova”.

E prosegue: “Siamo alla vigilia della realizzazione di opere epocali come la nuova diga foranea e la Gronda, opere attese da anni e che finalmente partiranno. Se da un lato siamo stati impegnati nella stipula di diversi protocolli su salute e sicurezza sul lavoro e sulla legalità per gestire i grandi flussi di manodopera, dall’altro questa nuova realtà ci ha consentito di migliorare le condizioni di coloro che rappresentiamo a partire dalla stipula del contratto integrativo provinciale, sudato con tanti scioperi e manifestazioni, ma che ha messo nelle tasche degli edili risorse e soprattutto diritti come quello alla salute – e conclude – il settore è uno dei più martoriati dal punto di vista di salute e sicurezza sul lavoro e per questo motivo l’azione a tutela delle persone è costantemente al centro dell’azione sindacale -.