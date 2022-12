Federico Pezzoli confermato segretario generale della Fillea Cgil Liguria

Genova. Ancora una conferma per Federico Pezzoli eletto ieri segretario generale della Fillea Cgil Liguria dall’assemblea generale dei delegati di categoria nell’ambito del congresso svoltosi presso l’Hotel San Biagio di Genova.

Pezzoli assume l’incarico di Segretario ligure a poco più di una settimana dall’elezione a segretario generale Fillea Cgil Genova “Per me è un onore ricevere la fiducia della categoria ligure delle costruzioni – ha commentato Pezzoli a margine del congresso – La Liguria è una regione che presenta molte criticità: la rete autostradale, le infrastrutture, un patrimonio immobiliare di vecchia concenzione, tutti ambiti nei quali il lavoro edile è presente”.

“Il compito della Fillea Cgil è quello di lavorare affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti e con essi lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente. Purtroppo in queste ore il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti che introduce il subappalto a cascata e meno controlli: il tutto si traduce in meno diritti per i lavoratori, maggiori rischi di infortuni e rischi di infiltrazioni mafiose nei cantieri delle opere pubbliche del Pnrr”, conclude.