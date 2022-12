Fantozzi rivive con i Lego: architetto genovese costruisce la scena del bus preso al volo

Genova. “Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram”. Questa le parole della celebre colonna sonora del celeberrimo film ‘Fantozzi’, iconica pellicola scaturita dalla mente del genovese Paolo Villaggio, e che diede inizio ad una saga diventata pietra miliare per il cinema italiano. E nei primi secondi del film, ecco la scena madre della sveglia, con tutta la sequenza di cose da fare calcolata al secondo per recuperare più sonno possibile ma arrivare in tempo a timbrare il temuto cartellino. Il tutto termina con la presa al volo dell’autobus, che passa proprio sotto la casa della famiglia Fantozzi.

Ed è proprio questa scena ad aver dato l’idea all’architetto genovese Giorgio Tona di ricostruire con i mattoncini Lego l’impresa del ragionier Ugo Fantozzi di prendere al volo l’autobus che lo porterà al lavoro. Mattone dopo mattone Tona ha assemblato circa tremila pezzi per riprodurre il momento del salto dal balcone, con tanto di palazzo e autobus in arrivo.

L’opera, realizzata in cinque mesi di lavoro, ha immediatamente riscosso un grandissimo successo sui social nelle fiere in cui è stata esporta, tanto da spingere il suo creatore a provare a convincere la Lego a farla diventare ‘di serie’: la costruzione è stata quindi caricata sul sito ufficiale nella sezione Lego Ideas e da poche ore si sono aperte le votazioni. Se raggiungerà le 10mila preferenze sarà presa in considerazione della Lego per la produzione ufficiale su larga scala.

Ecco il LINK PER VOTARLA