Genova. Un piccolo stormo di gru cenerina, composto da sei esemplari, è stato avvistato e filmato in questi giorni sulla spiaggia di Multedo, nel ponente genovese: dopo l’atterraggio una sosta di qualche minuto per rifocillarsi e riposarsi prima di affrontare la traversata del Mediterraneo in cerca del luogo in cui svernare.

A documentare il passaggio di questi uccelli migratori le telecamere di Maria Cristina Granai e Davide Demichele, appassionati birdwatchers che da tempo tengono monitorato il territorio della nostra città, raccontando l’incredibile varietà di uccelli (ma non solo) che lo attraversano. Il loro canale YouTube (che trovate a questo LINK) è pieno zeppo di documenti del genere, con avvistamenti e riprese di tantissime varierà di animali presenti, anche solo di passaggio, a Genova.

La presenza di gru sui nostri cieli non è cosa rara: la Liguria, infatti, è compresa nella traiettoria delle rotte migratorie di questo uccello che d’estate vive nella tundra russa, mentre nei mesi freddi va a svernare sulle rive meridionali del Mediterraneo, tra Marocco, Algeria e penisola Iberica. Non è raro avvistarle nei nostri cieli, mentre ci sorvolano schierate nella classica formazione a V.

Più raro vederle a terra, soprattutto vista la grande antropizzazione delle nostre coste e dei letti dei torrenti. “Un passaggio simile lo avevamo immortalato anche due anni fa – ci racconta Cristina – ma erano cinque esemplari. Oggi nello stesso posto sono in sei, con nel gruppo un giovane esemplare Ci piace pensare che sia una famiglia che nel frattempo si è allargata“. Subito dopo la sosta i volatili hanno ripreso il lungo cammino verso sud. Chissà, magari quando ripasseranno a direzione invertita torneranno a farsi vedere dalle nostre parti. Saranno ancora le benvenute!