Ex Ilva, Gozzi (Federacciai): “Chi parla di nazionalizzazione permanente non fa i conti con l’Europa”

Genova. Domani, 2 dicembre, l’assemblea di Acciaierie d’Italia dove si capirà a quale punto sia il processo di progressiva ristatalizzazione del gruppo siderurgico. Da una parte il governo che chiede un riequilibrio della governance, i sindacati che spingono perché l’azienda torni in mano allo Stato, dall’altra ancora i privati che guidano l’azienda alle prese con un gravissimo problema di liquidità. La questione è se ci sarà o no un’anticipazione dell’incremento della partecipazione pubblica dal 32 al 60%, previsto al 2024, già nel 2023 e quindi la possibilità che il governo accetti di iniettare maggiori risorse, circa 2 miliardi da Pnrr.

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e patron della Duferco, a margine di un convegno organizzato da Siderweb sul bilancio dell’industria siderurgica italiana, non è particolarmente ottimista: “La situazione è molto difficile perché c’è un socio di maggioranza, Arcelor Mittal, che per ora nega il supporto finanziario all’azienda, è uno di minoranza, lo Stato, che non se la sente di mettere soldi non essendo nella governance dell’azienda. C’è questa impasse che speriamo venga risolta nei prossimi giorni”.

Pensa che l’assemblea di domani sarà risolutiva in tal senso?

“Credo che il tema della soluzione dei rapporti tra i due soci sia solo il primo dei problemi da affrontare, c’è innazitutto quello della magnitudo finanziaria, che deve essere risolto, perché pare che Acciaierie d’Italia abbia accumulato un debito di 1 miliardo e 400 milioni e qualcuno ce li deve mettere altrimenti l’effetto sarà il fallimento di decine di imprese dell’indotto, con una catastrofe produttiva, a Taranto e non solo”.

Quali sono gli altri problemi di Ilva oltre a quello della governance e quello della liquidità?

“C’è un problema di management perché Arcelor Mittal aveva inviato 50 ingegneri e poi li ha tolti, c’è da dire che il Paese gli ha concesso anche un bell’alibi con la revoca del provvedimento sulla protezione dei reati ambientali pregressi fatti prima della gestione e, di fatto, Mittal l’ha sguarnito di management. Ma Acciaeirie d’Italia è un’azienda che ha bisogno di management qualificato”.

C’è anche il tema degli investimenti…

“Assolutamente, c’è una provvista finanziaria molto importante per fare investimenti che mancano, basti pensare alla necessità di un nuovo Altoforno 5, il cuore del sistema produttivo di Taranto e quello che gli dà un vantaggio competitivo perché e l’unico al mondo, in Europa non ce ne sono altri in grado di fare milioni di tonnellate di ghisa, bene, solo il rifacimento di questo costa tra i 350 e i 400 milioni, sono numeri molto grossi che richiedono una concentrazione assoluta, vediamo cosa succederà”.

L’ex Ilva non va considerata solo in un ambito nazionale ma soprattutto in un quadro internazionale dove si profila un 2023 di frenata per il settore. Come sbloccare gli investimenti necessari?

“L’Ilva di oggi è l’azienda più ambientalizzata d’Europa, il risanamento è stato completato dal punto di vista delle emissioni nocive ma il tema è che per 10 anni non sono stati fatti investimenti sulle macchine ma che sono indispensabili in un settore come la siderurgia che è capital intensive, ogni anno bisogna investire molto sulle macchine per ottenere sicurezza dei lavoratori e qualità dei prodotti, e senza Capex gli obiettivi sono difficili da raggiungere. Ci sarà un grandissimo lavoro da fare per riportare l’Ilva ai livelli che merita dal punto di vista operativo e tecnologico”.

Quanto ci vorrà perché l’ex Ilva torni in mano pubblica?

“Io credo che in sostanza nel momento in cui lo Stato metterà i fondi che servono per non far fallire Acciaierie d’Italia di fatto ne prenderà il controllo, lo Stato non credo possa mettere così tanti soldi in un assetto di minoranza. Il problema è che non esiste più Finsider, non ci sono più le partecipazioni statali, e quindi un intervento dello Stato non può che essere transitorio in attesa che l’azienda possa tornare sul mercato con qualcuno che la gestisce”.

Gozzi, secondo lei l’acciaieria di Stato non è quindi possibile?

“Chi parla di nazionalizzazione permanente non fa i conti con l’Europa come non consente questi tipo di operazioni soprattutto di imprese in stato di insolvenza come in questo caso”.